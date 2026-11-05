A Mestre apre lo Spazio Cultura della Città del Sole: prima mostra “Women and Blades” di Paola Volpato

La cooperativa sociale La Città del Sole inaugura a Mestre una nuova area espositiva permanente nello Spazio Cultura di via Tacito 10. Primo progetto in calendario: la personale Women and Blades di Paola Volpato, che sarà visibile dall’1 al 25 novembre e propone una riflessione sulla violenza di genere.



Lo spazio, collocato nel quartiere della Bissuola, amplia le attività già svolte dalla sede, conosciuta per incontri pubblici, conferenze e per ospitare il Centro di Documentazione “Acque e Forti – Venezia Ricerche”. Con l’apertura della sezione dedicata alle arti visive e fotografiche la cooperativa intende offrire un punto di riferimento culturale anche fuori dal centro cittadino.



La mostra inaugurale porta il lavoro dell’artista veneziana al centro della nuova programmazione. Curata da Giorgia Pollastri, Women and Blades sviluppa un percorso visivo che affronta il tema del femminicidio e della violenza contro le donne, privilegiando una lettura di denuncia sociale e impegno civile.



L’appuntamento è calibrato sul calendario delle iniziative civiche in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; la scelta delle date mira quindi a inserirsi nel contesto di sensibilizzazione pubblica che precede quella ricorrenza.



Nel corso dell’esposizione sono previste proiezioni che dialogano direttamente con le opere: il finissage, in programma mercoledì 25 novembre, sarà curato da Giovanni Capitanio e comprendrà videoproiezioni tematiche realizzate dall’artista, proiettate sulle pareti dello Spazio Cultura.



L’apertura della galleria segna un ampliamento dell’offerta culturale della cooperativa, che da anni gestisce lo spazio come luogo di confronto civile e di documentazione storica sulla città fortificata lagunare. La creazione di un’area stabile per mostre fotografiche e visive rappresenta un passo operativo verso una programmazione espositiva continuativa.



Per i visitatori la mostra sarà accessibile a ingresso libero durante i fine settimana. Gli orari di apertura sono stati concentrati per venire incontro alle esigenze del quartiere: il venerdì pomeriggio, il sabato mattina e la domenica mattina sono i momenti dedicati alle visite.

Per informazioni sulla cooperativa e sulle iniziative è disponibile il sito coopcds.org, che contiene riferimenti e ulteriori dettagli sulle attività dello Spazio Cultura.



La mostra Women and Blades di Paola Volpato, a cura di Giorgia Pollastri, si svolge presso lo Spazio Cultura c/o Cooperativa La Città del Sole, Via Tacito 10 (Bissuola), Mestre, dall’1 al 25 novembre; orari di apertura: venerdì 15.00-18.00, sabato 10.00-13.00 e domenica 10.00-12.00; ingresso libero.