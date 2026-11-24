Un’inchiesta Reuters rilanciata da Repubblica segnala l’esistenza di un’alleanza definita “del caos” che raccoglierebbe il 17,5% e avrebbe l’obiettivo di rendere l’Italia ingovernabile.

Secondo il reportage, forze considerate anti‑sistema starebbero spingendo per collocare alcuni partiti al di fuori delle coalizioni, con lo scopo di impedire l’assegnazione del premio di maggioranza.

Nel quadro dell’indagine vengono citati un dialogo tra Mr. Tesla e Grillo e presunti rapporti tra Vannacci e i Maga. I dettagli sulle modalità operative e sui protagonisti oltre a queste segnalazioni non sono riportati integralmente nel sommario.

La notizia, firmata da Tommaso Ciriaco per Reuters, viene pubblicata su Repubblica il 24 novembre 2026 alle 01:00.