Guenda Goria ha un fidanzato di 48 anni, sposato e con un figlio. Chi è Telemaco Dell’Aquila

Sarebbe Telemaco Dell’Aquila il fidanzato di Guenda Goria, la concorrente del Grande Fratello VIP figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. La 32enne, che all’ingresso nella Casa si era dichiarata “single” avrebbe in realtà una relazione con un uomo, sposato, di 16 o 17 anni più vecchio di lui. Non solo: Telemaco Dell’Aquila avrebbe anche un figlio di tre anni e mezzo.

Sono emersi negli ultimi giorni insistenti rumor sulla loro storia, culminati con la moglie che avrebbe chiesto alla Goria di “tenere giù le mani dal marito”. Così, durante la puntata del GF VIP del 17 ottobre, Alfonso Signorini ha interpellato la gieffina per avere dei chiarimenti sulla faccenda. La concorrente ha così ammesso di aver da poco conosciuto un uomo con il quale ha condiviso molto: lei usciva da una lunga relazione della quale porta ancora le macerie dentro e – a quanto pare – lo stesso accadeva a lui. Nonostante questo Guenda Goria avrebbe deciso di iniziare il reality da single “proprio per capire”.





Il ”fidanzato” di Guenda Goria, Telemaco Dell’Aquila

Ma chi è Telemaco Dell’Aquila? E come commenta la situazione?

Interpellato da Novella 2000, il 48enne imprenditore ha spiegato di essere “tecnicamente” ancora sposato con Olga ma di avere da giugno una scrittura privata per la separazione: i due non vivrebbero neppure più insieme. E sulla gieffina: “Ho conosciuto Guenda Goria a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. A marzo sono andato a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Siccome Guenda voleva scappare dal Coronavirus, ha deciso di raggiungermi in Egitto dove è rimasta con me per cinque mesi”.

Sarebbe stato allora che i due avrebbero “approfondito di più la loro conoscenza”.

La “verità” sulla moglie

Telemaco Dell’Aquila nega che la moglie abbia mai pronunciato frasi del tipo “tieni giù le mani da mio marito”: il caso sarebbe partito da una chiacchierata privata tra Olga e un autore televisivo. “Mia moglie sapeva di Guenda, ma ingenuamente pensava di non aver rilasciato nessuna dichiarazione. Ha aggiunto solo che a marzo, quando io e la Goria ci siamo visti, la separazione era ancora troppo fresca, e chissà se le cose potevano essere recuperate”.





E, curiosamente, avrebbe appreso che la moglie fosse ancora innamorata di lui solo su internet. Sul suo rapporto con la Goria si è limitato a dire “Ci stiamo frequentando, però c’è da dire che ho un figlio di tre anni e mezzo, per cui Olga è molto protettiva. Guenda lo sa, e ha compreso la situazione”.

La reazione della madre, Maria Teresa Ruta

All’apprendere la notizia Maria Teresa Ruta si è mostrata sorpresa. “Sapevo di questa amicizia ma non era una cosa approfondita, io e Guenda non ci vedevamo da marzo – ha spiegato la conduttrice – Ho visto Telemaco una volta, anni fa. So chi è. Ha visto Guenda crescere. Mio ex fidanzato? Ma no! L’ho conosciuto per lavoro ma non ci siamo mai frequentati: non è per niente il mio tipo d’uomo. Però non pensavo che lei, rincontrandolo dopo anni anni e anni.. E’ molto più giovane di me ma non so quanti anni abbia”.

Alla domanda se benedirebbe questa unione, la Ruta ha sbottato: “Assolutamente no. Telemaco mi piace, ma vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto. Non ho niente contro Telemaco, ma la sua carta d’identità è a sfavore”. La conduttrice ha tutt’altre idee: “Vorrei che Guenda si divertisse – ha concluso – facesse delle c*****e in vita sua che non ha mai fatto! Lei è una tipa che studia e si impegna, secondo me deve trovare uno scapestrato!”.

Marie Jolie