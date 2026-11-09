Fiorentina e Juventus si fermano sul 2-2: al Franchi due ribaltamenti e un pari che non soddisfa nessuno

Firenze, 8 novembre 2026 — Al Franchi finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus in una partita vivace e ricca di ribaltamenti che non premia né i padroni di casa né gli ospiti.

La gara si sblocca già al 4′ quando Pellegrino capitalizza di testa un angolo battuto da Pedro Goncalves. La Fiorentina si schiera inizialmente con il 4-2-3-1 deciso da Paolo Vanoli, che rinuncia a Brescianini e preferisce Oulai a Fagioli; la presenza di Pedro Goncalves tra gli esterni è indicata come sorpresa.

La Juventus non subisce il contraccolpo e costruisce occasioni: al 32′ Woltemade firma il pareggio approfittando di un errore in fase difensiva di Viery e di un assist di Kolo Muani; per Woltemade è il primo gol in Serie A. Al 37′ De Gea compie il suo miglior intervento su un tiro di McKennie.

Prima dell’intervallo Pellegrino di testa sfiora ancora la rete, colpendo la traversa.

Nella ripresa la Fiorentina torna in vantaggio con Njie, bravo a sfruttare una palla vagante in area su cross di Jimenez da destra. A questo punto Luciano Spalletti opera tre cambi contemporanei: dentro Celik, Alajbegovic e Zhegrova per Cabal, Boga e Woltemade, con passaggio al 4-3-3.

Dieci minuti dopo Vanoli risponde togliendo Oulai e Pedro Goncalves per Fagioli e Bresciani, adottando uno schieramento speculare agli ospiti. Al decimo angolo della partita la Juventus pareggia con Bremer, che approfitta di un’uscita a vuoto di De Gea.

Negli ultimi minuti Ekhator entra al posto di McKennie, ma è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa: un gol di Dragusin viene annullato per un presunto fallo su Bremer al minuto 82. Vicario compie poi una doppia parata decisiva su Brescianini e Mastantuono.

Il match termina 2-2. Applausi al triplice fischio, ma per entrambe le formazioni restano rimpianti sul piano dei risultati: la Juventus vede allontanarsi l’obiettivo Champions, mentre la Fiorentina perde terreno nella corsa all’Europa League.