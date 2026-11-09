Gabrielli: in Italia ci sono gli strumenti anti-hacker, ma bisogna mettere in sicurezza gli asset connessi

Ivano Gabrielli, direttore del servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica, ha ribadito la necessità di rafforzare la protezione degli asset digitali dopo la recente ondata di attacchi che ha colpito strutture in Europa.

In un’intervista a La Repubblica, Gabrielli ha detto che in Italia “gli strumenti ci sono” e che esiste un’organizzazione di contrasto ben strutturata. Al tempo stesso ha sottolineato come sia fondamentale mettere in sicurezza gli asset accessibili da remoto, che restano vulnerabili se non vengono sorvegliati e mantenuti correttamente.

Sulla natura e l’origine degli attacchi, il direttore ha invitato alla cautela. Al momento, ha precisato, non ci sono elementi che consentano di collegare la campagna rivolta ai frigoriferi dei supermercati con gli allarmi bomba: gli unici riscontri comuni sono gli obiettivi europei e la coincidenza temporale. Gabrielli ha inoltre sconsigliato di definire automaticamente queste azioni come manovre di intelligence ostile, definizione che richiede accertamenti complessi e non è confermata dalle forze dell’ordine.

Secondo Gabrielli, la priorità è verificare se esistano ulteriori rischi per le infrastrutture e ottenere riscontri oggettivi, lavorando in collaborazione con le forze di polizia europee per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Europol si è già attivata e ha convocato un vertice di investigatori all’Aja per coordinare le indagini.

Tra gli episodi citati nelle indagini figurano attacchi che hanno interessato frigoriferi collegati alla catena di distribuzione e una struttura sanitaria in Francia, segnalata come colpita una banca del sangue. Alcuni gruppi hacker filorussi hanno rivendicato partecipazione a tali operazioni, secondo fonti investigative riportate in relazione ai fatti.

Gabrielli ha richiamato inoltre la necessità di ripensare il perimetro cibernetico nazionale: occorre identificare gli asset messi a disposizione dei servizi e delle attività industriali, assicurarli, sorvegliarli e garantirne la manutenzione. Per il direttore della Polizia Postale lo Stato deve attivare tutte le reti di difesa disponibili, ma non può e non deve essere l’unico attore responsabile della sicurezza in un Paese sempre più integrato tra dominio cibernetico e vita reale.

Il direttore ha concluso sottolineando che il rischio è in aumento e che il paradigma della sicurezza è mutato, rendendo urgente un cambiamento della postura nazionale in tema di sicurezza cibernetica.