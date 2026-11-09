Trump: “molto improbabile” una nuova guerra con l’Iran se i negoziati avanzano. Rubio avverte: richieste inaccettabili

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che è «molto improbabile» dover ordinare una ripresa della guerra con l’Iran, a condizione che progrediscano i negoziati sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha affermato in un’intervista telefonica di venti minuti alla Cnn con Jim Sciutto, nella quale ha ripetuto la valutazione per cinque volte.

Trump ha precisato che la possibilità di non ricorrere alla guerra dipende dalla firma di «un accordo molto forte». Pur auspicando la via diplomatica, il presidente ha sottolineato che le forze americane sono pronte a colpire se necessario e ha rivendicato che gli Stati Uniti hanno già inflitto dure perdite all’Iran, definendolo «indebolito finanziariamente».

Il presidente ha riferito che il dispositivo militare nella regione è pronto: ha detto di avere «tre portaerei qui», con un’altra appena arrivata, tutte «completamente armate e pronte all’azione». Secondo Trump, Washington ha identificato obiettivi infrastrutturali, tra cui centrali elettriche e ponti; ha aggiunto di avere 38 ponti «nel mirino» che potrebbero essere distrutti rapidamente, osservando però che non desidera ricorrere a questa opzione perché la ricostruzione richiederebbe anni. «Non mi piace abbattere ponti», ha detto.

Sulla pista diplomatica si è invece mostrato scettico il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in partenza per Parigi per il G7. Rubio ha dichiarato che non c’è alcuna «svolta» nei colloqui con l’Iran e ha definito le richieste di Teheran non solo inaccettabili ma, in alcuni casi, «oltraggiose e ridicole», giudicandole non realistiche.