Inter corsara a San Siro: 2-0 al Como con Esposito e Thuram, nerazzurri a un punto dalla Lazio

Milano, 8 novembre 2026 — Dopo il successo in Champions contro il Feyenoord, l’Inter si è ripetuta anche in campionato battendo il Como 2-0 a San Siro e portandosi a un punto dalla vetta occupata dalla Lazio.

I nerazzurri hanno risolto la partita nel primo tempo. Al 12′ Esposito ha capitalizzato in area anticipando Ramon e trasformando in gol l’assist di Spence dalla sinistra. Sette minuti più tardi, su un disimpegno errato di Valle che ha liberato involontariamente l’area, Thuram è stato implacabile nel siglare il raddoppio.

Il Como ha mostrato difficoltà nel reagire e ha rischiato di subire ancora prima dell’intervallo: in due occasioni Carlos Augusto ci è andato vicino, ma il portiere Sanchez ha mantenuto il risultato sul 2-0.

Nella ripresa l’allenatore del Como, Fabregas, ha cambiato Baturina e Perrone inserendo Smolcic e Ricci, ma la musica non è cambiata. Al 53′ Dimarco ha colpito l’esterno della rete con un mancino; al 57′ Thuram ha sfiorato ancora il gol con un tiro che è terminato a fil di palo. La prima vera opportunità offensiva per il Como è arrivata al 63′, quando Martinez ha negato il gol a Valle con una pronta parata.

L’Inter ha poi gestito il vantaggio, abbassando i ritmi e concedendo qualche spazio agli ospiti. Al 84′ Nico Paz ha centrato l’incrocio dei pali con una conclusione di sinistro, ma non è bastato per riaprire la partita.

Con questi tre punti l’Inter sale a 28 punti e torna al secondo posto, a una lunghezza dalla Lazio capolista. Per il Como si interrompe la striscia positiva: la serie di vittorie consecutive si ferma a sei. La squadra di Fabregas resta quinta con 23 punti.