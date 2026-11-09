Ornella Muti costretta a interrompere il samba a Ballando con le Stelle dopo un infortunio in prova

La sesta puntata di Ballando con le Stelle su Rai1 è stata segnata da un incidente che ha costretto Ornella Muti a ritirarsi dall’esibizione. Il samba in coppia con il maestro Pasquale La Rocca si è fermato dopo appena 38 secondi.

Secondo quanto comunicato in trasmissione dalla conduttrice Milly Carlucci, l’attrice soffriva già da tempo di problemi alla spalla. La situazione è precipitata durante le prove del venerdì, quando la Muti e La Rocca sono caduti rovinosamente, provocando una dolorosa estensione al braccio dell’attrice.

Lo staff del programma aveva offerto alla coppia la possibilità di non esibirsi, ma Muti e il maestro hanno scelto comunque di tentare l’uscita in pista sulle note di “Chica Chica Boom”. Dopo pochi secondi l’esibizione è stata interrotta e l’attrice ha dato forfait in diretta.

La decisione è avvenuta nell’ambito della stessa puntata, che ha quindi proseguito senza la conclusione del samba della coppia interessata.