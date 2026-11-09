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HomenotizieLeone XIV avverte Milei: tutela della democrazia e attenzione ai più fragili

Leone XIV avverte Milei: tutela della democrazia e attenzione ai più fragili

A Buenos Aires dopo l’Uruguay, Leone XIV invita il presidente Milei a tutelare la democrazia e a non dimenticare chi ha problemi di lavoro o di sanità.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Arrivato a Buenos Aires dall’Uruguay, Leone XIV ha indirizzato un richiamo al presidente Milei, chiedendo lo sforzo di salvaguardare la democrazia e di prestare attenzione alle persone in difficoltà per lavoro o per salute.

Il Papa ha sottolineato che l’economia deve essere al servizio della persona e che alla vita democratica occorre favorire il dialogo. Sul piano politico, le riforme promosse dal governo di Milei hanno suscitato critiche da parte della Chiesa.

Milei è indicato come presidente di ultradestra. Il richiamo del Pontefice è arrivato durante la tappa in Argentina, dopo la visita in Uruguay.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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