Leone XIV avverte Milei: tutela della democrazia e attenzione ai più fragili

Arrivato a Buenos Aires dall’Uruguay, Leone XIV ha indirizzato un richiamo al presidente Milei, chiedendo lo sforzo di salvaguardare la democrazia e di prestare attenzione alle persone in difficoltà per lavoro o per salute.

Il Papa ha sottolineato che l’economia deve essere al servizio della persona e che alla vita democratica occorre favorire il dialogo. Sul piano politico, le riforme promosse dal governo di Milei hanno suscitato critiche da parte della Chiesa.

Milei è indicato come presidente di ultradestra. Il richiamo del Pontefice è arrivato durante la tappa in Argentina, dopo la visita in Uruguay.