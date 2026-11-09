L’Italia porta la minaccia cyber al G7: Tajani chiede interventi urgenti a Parigi

Il governo italiano ha sollevato la questione della sicurezza informatica al G7 di Parigi, chiedendo ai Paesi alleati di passare dalle parole ai fatti per contrastare gli attacchi cibernetici e la disinformazione.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha detto, in un intervento su La Stampa, che l’Europa è bersaglio di una pericolosa campagna di “guerra ibrida” e ha sollecitato il gruppo a dimostrare “immediatamente la capacità di agire e reagire”. Per questo ha chiesto al collega francese Jean-Noel Barrot di inserire la questione delle minacce cyber nell’agenda della riunione dei ministri degli Esteri in corso oggi e domani a Parigi.

Al centro delle preoccupazioni c’è anche l’attacco subito personalmente dallo stesso Tajani: il ministro ha rivelato che hacker stanno diffondendo da giorni i suoi dati personali sul dark web. In risposta, ha ricordato la riorganizzazione avviata dall’inizio dell’anno al ministero: una direzione generale e una sala operativa cyber attiva 24 ore su 24, collegata con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Tajani ha assicurato di avere il livello di sicurezza più alto e che le difese cibernetiche sono operative e pronte a reagire a ogni intrusione.

Il titolare della Farnesina ha avvertito che la natura della guerra ibrida si manifesta anche in operazioni illecite condotte da “reti opache” e che, in vista delle prossime scadenze elettorali, ci sarà un tentativo sistematico di condizionare l’opinione pubblica e dividere gli europei tramite la disinformazione. Per questo ha chiesto massima vigilanza e ha sollevato anche il tema della governance dell’intelligenza artificiale, definendola una sfida non solo tecnologica ma anche economica, sociale e strategica.

Tajani ha riferito che l’Italia ha respinto numerosi attacchi hacker negli ultimi mesi, compresi quelli verificatisi in occasione della visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha inoltre annunciato che al tavolo G7 sarà presente anche il ministro degli Esteri ucraino.

Sulla provenienza degli attacchi, Tajani ha detto di non credere che la Russia voglia dichiarare guerra all’Europa, ma ha aggiunto che, per quanto riguarda gli episodi volti a creare caos, «qualcosa ci porta a guardare a Est».

Sul fronte interno, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per martedì 10 novembre al Viminale una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per esaminare i rischi legati agli attacchi informatici e alla minaccia cyber.

Anche il Senato è al lavoro sul tema: il presidente della Commissione Esteri e Difesa, Maurizio Gasparri (FI), ha detto che è in fase avanzata l’esame di un disegno di legge del governo che riorganizza la struttura militare orientandola verso il settore cyber. Il provvedimento, ha spiegato, attribuisce maggiori competenze ai vertici militari e prevede interventi per incrementare gli organici e raccordare le attività in materia di cyber tra difesa, intelligence e autorità nazionale per la cybersicurezza. Gasparri ha indicato l’intenzione di concludere il lavoro in Commissione nei prossimi giorni e di portare il testo in aula per la discussione e la votazione prevista a dicembre.