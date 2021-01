Giulia Valentina, l’ex fidanzata di Fedez prima di Chiara Ferragni

Da anni a tener banco sui settimanali e siti di gossip è la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, coronata nel 2018 con le nozze e l’arrivo del figlio Leone. Forse non tutti sanno che, prima dell’incontro con la influencer, il rapper ha avuto una relazione di tre anni con un’altra personalità dei social media. Ecco Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez dal 2013 al 2016.

Chi è Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez

Giulia Valentina è nata il 15 ottobre 1990 a Torino da una coppia di imprenditori siciliani. Mora, occhi turchesi, a 17 anni si trasferì a Parigi per imparare il francese. Conseguito il diploma si iscrisse l’Università Cattolica di Milano dove nel 2015 si laureò in Economia e Commercio. Di professione fashion blogger, a differenza di Fedez non ama i tatuaggi. Possiede due amatissimi chihuahua di nome Guè (come il cantante Pequeno) e Chew (da Chewbacca di Star Wars)

Il primo incontro

Giulia Valentina incontrò Fedez nel 2013, come lei stessa raccontò nel 2014 a Zedef Chronicles. “Io e lui ci siamo conosciuti fuori da The Club, a Milano – spiegò – io stavo entrando con la mia amica Crina e lui, che non so cosa stesse facendo fuori dalla discoteca con una bottiglia. Mi fa ‘volete entrare con me? Volete entrare al mio tavolo?’ e io ho detto ‘mmm…no'”. Il rapper replicò: “io l’ho vista e l’ho presa in giro insieme alle sue amiche perché sembrava un po’ snob. Avevo fatto tipo ‘vi faccio entrare io, gratis'” in modo scherzoso. Loro invece mi hanno preso seriamente e mi hanno respinto”.

“Ho tentato di limonarla, lei m’ha respinto”

I due si ritrovarono all’interno: “ci siamo visti – continuò Giulia – lui si è messo a parlare, poi ad un certo punto mi sono ritrovata da sola nella discoteca. Lui se n’era andato, le mie amiche se n’erano andate, io ero al suo tavolo da sola con delle persone che avevano delle piume attaccate alle orecchie, vestiti da indiani, che poi ho scoperto erano i Bushwaka”. Fedez aggiunse: “Io ho tentato di limonarla, lei m’ha respinto. Allora ho tentato di persuaderla portandola alla console del dj facendo finta di essere un po’ il proprietario del locale, che non ero, facendo finta di conoscere tutti. Ma non ha funzionato”.

“Il giorno dopo mi ha aggiunta su Facebook – concluse Giulia – abbiamo parlato un po’. La cosa assurda è che non avrei mai voluto uscire con qualcuno di famoso perché sono super-pigra, soffro un po’ d’ansia e poi sono gelosa. Io volevo uno che ha voglia solo di stare in casa. Mi hanno detto ‘come fai? lui esce, avrà un sacco di ragazze’ e invece Fedez è il ragazzo di cui mi fido di più tra tutti i fidanzati che ho avuto”.

La relazione e la collaborazione

La relazione sbocciò e la coppia andò a vivere in un loft a Milano. Dopo la partecipazione a Zedef Chronicles Fedez volle Giulia Valentina nei video di Magnifico e L’Amore Eternit (feat.Noemi). Nel 2015, poi, posarono insieme per la campagna pubblicitaria di un marchio di abbigliamento. Fedez e Giulia compiono gli anni lo stesso giorno: fu durante un compleanno che il rapper la definì “raviolo”, lo stesso nomignolo che riutilizzerà per la moglie Chiara Ferragni incidendosi sulla mano lo stesso tatuaggio.

Giulia Valentina dopo Fedez

All’inizio del 2016 la relazione tra Fedez e Giulia Valentina finì. Né da una parte né dall’altra ci furono dichiarazioni: il rapper fu visto prima con la dj australiana Tigerlily e poi, nel settembre 2016, paparazzato a Parigi con Chiara Ferragni.

Ma della vita del suo ex fidanzato Giulia Valentina non s’interessò più, evitando commenti, dichiarazioni e polemiche. Anzi, riuscì a brillare di luce propria affiancando alla carriera di fashion blogger quella di presentatrice: nel 2016 condusse Smart Touch su Italia 1 e Fan Car-Aoke su Rai 1, dal 2017 passò a Real Time e divenne il volto italiano dell’Eurovision Song Festival.

