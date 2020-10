Chiara Ferragni incinta: l’annuncio arriva via social dal figlio Leone. Le reazioni dei VIP

Chiara Ferragni è incinta. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ecco l’annuncio ufficiale: la 33enne stilista e fashion blogger è in attesa del secondo bebè.

A darne la notizia, ovviamente via social, “ci ha pensato” il primogenito Leone di due anni, ritratto sui profili della madre mentre regge un’ecografia di quello che sarà il fratellino (o la sorellina). Il post su Twitter recita semplicemente “Our family in getting bigger” (“La nostra famiglia si sta ingrandendo”), mentre su Instagram la Ferragni ha aggiunto “Leone is going to become a big brother” (“Leone sta per diventare un fratello maggiore).





La notizia ha ovviamente già fatto il web, con il contatori dei “like” e dei commenti che è già schizzato a numeri a sette cifre: tutti fanno le congratulazioni alla coppia, a partire dalle sorelle minori Francesca e Valentina che postano rispettivamente “Finalmenteee” e tre cuoricini rossi mentre Marco Ferragni, papà delle tre, scrive “Vi voglio bene, baci da nonnomarco”.

Uno dei commenti più ironici è quello del padre, il rapper Fedez, che recita: “Ma io non sapevo nulla”. L’utente Francesca gli risponde “Aspettiamo l’articolo di qualche giornalista che prende per vero questo commento”.

A esprimere la loro gioia anche le cantanti Baby K (“Omg!!! Che notizia stupenda!Tanti auguriii”), Levante (tre cuori), Giusy Ferreri (“Congratulazioni”) e Laura Pausini (nove cuori), mentre Simona Ventura scrive “Non sbaglio mai!! Congratulations” e aggiunge “Evvivaaaaa, i figli sono la nostra anima! Auguri”.





Una pioggia di cuori anche dall’ex Velina Costanza Caracciolo, “congratulazioni” dalla Youtuber Marta Losito e ben 22 cuoricini dall’ex conduttrice di Tamarreide Fiammetta Cicogna. Il Dj Benny Benassi posta tre cuori, ben sei da Alessia Marcuzzi mentre l’attrice Alessandra Mastronardi scrive “Congratulazioni!!! Meraviglioso!!”. C’è poi un “che bello!!! Tantissimi auguriii” del duo Me contro Te, un “soooo happy for you both!!! Congratulations amoreeee” della cantante britannica Dualipa, “Tantissimi auguri” dell’ex pornostar Eva Henger oltre a una lista infinita di influencer e marchi di moda che si sono accodati nella lista.

Si aggiunge un mattone, quindi al sogno dei Ferragnez di avere una famiglia numerosa. Il primo indizio era arrivato a giugno in una storia di Fedez dove il rapper, in vacanza sul lago di Como, giocava a fare il “geloso” con Leone e la moglie. Il figlio aveva scherzosamente allontanato il padre per giocare con la mamma, i due ridevano e in sottofondo si sentiva Marina Di Guardo, madre di Chiara, che esclamava: “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”.

Così, le voci che parlavano di “forme più morbide” e di “un’espressione del volto radiosa” della 33enne influencer hanno finalmente trovato conferma.

Il parto, a quanto sembra, è previsto per i primi mesi del 2021. Gli interrogativi ora restano due: sarà un maschietto o una femminuccia? Ma soprattutto: come decideranno di chiamarlo? Vanity Fair ha già fiutato l’argomento che monopolizzerà l’attenzione dei media annunciando: “Il toto nome è già partito”.

E dopo la scelta di battezzare il primogenito Leone Lucia, da Chiara Ferragni e Fedez ci si può davvero aspettare di tutto.

