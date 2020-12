Capodanno 2021 al Grande Fratello VIP: il programma della serata

Doveva terminare il 2 dicembre ma, grazie al grande successo di pubblico, il Grande Fratello VIP accompagnerà i telespettatori per tutte feste, Capodanno 2021 compreso. E mentre i vipponi sono ancora convinti di uscire l’8 febbraio, ancora non si conosce la data della finale: si era detto il 15, poi il 26, addirittura il 15 marzo. Ma una cosa è certa: questa sera al GF VIP si svolgerà l’unico veglione autorizzato di tutto il Paese.

La squadra rossa e la squadra oro

sponsor

Il comunicato è stato fatto leggere a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. “Il Grande Fratello vi annuncia ufficialmente che sarete i protagonisti dell’esclusiva notte di Capodanno di Canale 5! Sarà una serata all’insegna del divertimento, dello spettacolo e delle sorprese con sfide e momenti di show che vi vedranno divisi in due squadre“.

Si è passati così alla selezione delle compagini. In quella rossa, capitanata dalla Ruta, sono andati Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Mario Ermito, Dayane Mello, Giacomo Urtis e Giulia Salemi. Nella squadra oro di Stefania Orlando, invece, Andrea Zelletta, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi.

Le prove

commercial



La prima prova, di natura coreografica, vedrà la squadra rossa ballare sulle note di Tutti frutti di Little Richard mentre quella oro su Let’s twist again di Chubby Checker.

Subito dopo, un numero di burlesque/boyesque che vedrà impegnati Pierpaolo, Giulia e Samantha per la squadra rossa e Andrea, Cecilia e Dayane per la squadra oro.

Non sono mancati gli scetticismi: la De Grenet si sarebbe volentieri astenuta mentre Pretelli avrebbe preferito cantare. A sottoporsi alla prova canora per la squadra rossa saranno Mario Ermito con Oggi sono io e Adua Del Vesco con Sincerità; per la squadra oro Tommaso Zorzi con Fly me to the moon e Stefania Orlando con I will survive.

Per FanPage “sarà un appuntamento festoso, privo delle consuete nomination e nessun concorrente, nemmeno quelli già al televoto, dovrà abbandonare la Casa”. L’unica insidia sarà rappresentata dal fatto che la squadra sconfitta dovrà passare nel “cucurio” i primi giorni del 2021.

Capodanno 2021 al Grande Fratello VIP

Il Capodanno del Grande Fratello VIP si alternerà tra la Casa e lo studio. E mentre i vipponi si cimenteranno nella sfida a squadre, il palco vedrà protagonisti Fausto Leali, di ritorno dopo la squalifica e Stash and the Kolors. Canteranno anche l’ex concorrente Cristiano Malgioglio e l’opinionista Pupo: secondo le anticipazioni dovrebbero intonare Gelato al cioccolato, scritta dal primo e portata al successo dal secondo.

Secondo TGCOM24, per festeggiare la 50esima puntata del reality Valeria Marini e Rita Rusic, “da sempre acerrime nemiche, si cimenteranno un balletto supersexy“. Troverà posto anche l’oroscopo 2021 di Ada Alberti seguito dal particolare “contro oroscopo” di Tommaso Zorzi.

Il capodanno 2021 del GF VIP sarà in diretta

“Saremo in diretta – ha confermato Alfonso Signorini – non siamo registrati, me lo chiedono in tanti. Già fare il Capodanno in tv per me è una anomalia perché l’ho sempre fatto a casa. Se lo devo fare in televisione vado in diretta! Fare finta di brindare alle 3 di pomeriggio come se fosse mezzanotte è una cosa triste… Potrei riavermi da questa cosa solamente dopo dieci sedute di psicoterapia, non posso fare il trenino alle dieci di mattina!”.

Appuntamento a questa sera, quindi, con il Capodanno 2021 del Grande Fratello VIP!

Marie Jolie