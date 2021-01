Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta: le risposte della influencer

Giulia De Lellis si è aperta e ha parlato del nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta, rampollo della celebre famiglia di produttori d’armi. I due stanno insieme da qualche mese e, dopo i primi scatti ‘rubati’, la influencer ha pubblicato alcune ‘stories’ su Instagram per rispondere ai suoi fan.

Andrea Damante è stato tradito?

La prima domanda riguardava i ‘tempi’ della relazione, se il flirt fosse nato mentre stava con Andrea Damante. “Ma no, ragazzi, assolutamente no – ha risposto Giulia De Lellis – io ironizzo su tante cose, ma avevo già detto e ripeto assolutamente no. Non so voi, ma io di base quando sono fidanzata ed innamorata sono abituata a guardare e ad amare il mio fidanzato. Poi per carità… pensamenti ne facciamo penso tutti, io se passa un bel ragazzo lo dico e continuerò a dirlo: gli occhi sono fatti per guardare e non ci vedo nulla di male. Ma un conto è fare una battuta, un conto è fare determinate cose. Io mi sento una persona molto seria e certe cose non le faccio, non sono abituata a farle, che vi devo dire?”.

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta: le origini

Giulia De Lellis è poi passata a come è partita la liaison con Carlo Gussalli Beretta. “La nostra storia è nata molto lentamente – ha spiegato – nel senso che io e lui ci conoscevamo da poco, eravamo tra virgolette ‘amici’, nulla di più, finché abbiamo cominciato a frequentarci per dei progetti lavorativi, quindi inevitabilmente ci vedevamo di più. Io non ero più fidanzata da un po’, lui non si frequentava più con questa ragazza. Eravamo un po’ confusi perché era una situazione particolare: lui me l’aveva presentato il mio ex come vi avevo già raccontato. Quindi… non lo so… è vero che non erano amici però sai… non è una cosa carina… mille problemi, mille pare… però alla fine, come si dice, al cuor non si comanda”. Il fatto che Andrea Damante e Carlo Gussalli Beretta ‘non fossero amici’ va in contraddizione con l’abitudine dei due di chiamarsi ‘brother’, ma poco importa.

“Carlo è la persona più buona è interessante che abbia mai incontrato”

“Siamo andati a fondo – ha continuato Giulia De Lellis – e abbiamo cercato di capire l’importanza della cosa, che non era da sottovalutare o che non si poteva evitare. A me sarebbe onestamente piaciuto evitare di innamorarmi da una persona che mi aveva presentato il mio ex. Però: non era un amico di una vita, al cuor non si comanda, però, tremila ‘però’… Mi sono lasciata andare dopo un po’, mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, da tantissimissime caratteristiche che ha lui e dopo con il tempo conoscerete anche voi. Anche dalla sua timidezza perché lui è uno molto timido, in realtà un po’ chiuso. È in assoluto la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato. E ultimamente per via del mio lavoro e in generale incontro tanta gente, ma così… veramente raro. Forse più unico che raro”.

Giulia De Lellis vuole proteggere Carlo Gussalli Beretta

Un/una fan ha poi chiesto a Giulia De Lellis se Carlo Gussalli Beretta fosse una persona “fredda”. “Secondo me vi siete fatti una strana idea del mio fidanzato – ha risposto – molto strana. Coccolone da morire, freddo assolutamente no”. Sul possibile “ballottaggio” tra Andrea Iannone e il compagno, la influencer ha ribadito: “In realtà non è che ho dovuto prendere una scelta. Cioè: non è che chiudo questa storia importante… la mia storia era già finita e lui è arrivato successivamente”.

Infine, a chi le domandava il perché delle poche foto con il fidanzato, Giulia De Lellis ha concluso: “In realtà qualcosa ho messo, anche se cerco di proteggere questa relazione. Non sono tutti carini come voi: c’è gente che entra nel mio profilo solo per dire cose brutte e non ho voglia di metterlo in mezzo, tutto qua”.

Marie Jolie