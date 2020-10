Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta: romantico weekend insieme

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta sono stati paparazzati da Chi mentre trascorrevano un romantico weekend in Franciacorta.

La nota influencer e il rampollo della dinastia di industriali sarebbero giunti separatamente in un resort dove lei già alloggiava con un gruppo di amici. Perché Giulia De Lellis sarebbe arrivata prima? Per non far irritare Andrea Damante, suo ex compagno nonché ex amico dell’attuale fidanzato Carlo Gussalli Beretta?





Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta

Ma l’elemento che fuga ogni dubbio è che Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta siano andati via insieme. Sul profilo Instagram della influencer, però, del “nuovo amore” non c’è traccia: le uniche foto in Franciacorta la ritraggono con l’amato cagnolino Tommaso Kowalsky, sul balcone con un intimo sponsorizzato e al ristorante con tre pizze sul tavolo – segno che non si trattasse di una “cena a due” ma di un probabile momento di convivialità con gli amici che l’hanno accompagnata.

I commenti social

Ed è proprio su quelle immagini che i follower di Giulia De Lellis si sono spaccati a metà: tra chi elogia le pizze e la sua bellezza c’è una raffica di commenti di chi non approva la sua nuova “frequentazione”.

Tizzy scrive “non rappresenti più la ragazza della porta accanto… che delusione. Superficiale falsa e arrivista” ottenendo 589 like ma l’intervento più “gettonato” è quello di Cesca, che con il suo “tra te e Damante le cose non stavano andando bene? E ce credo: ti facevi l’amico sotto ai suoi occhi!! Mi sei scaduta proprio” ha riscosso ben 894 pollici in su.





L’ex fidanzato Andrea Damante a Verissimo

Il primo ad aver ipotizzato che la “storia” tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta fosse nata già quest’estate è l’ex fidanzato Andrea Damante, che con il rampollo aveva sviluppato un’amicizia tale da chiamarlo “brother”. Non solo: il nuovo amore della influencer faceva parte degli amici con i quali la coppia aveva trascorso le vacanze a Forte dei Marmi.

Dopo aver smesso di seguirlo sui social (e aver cancellato tutte le foto con la ex) Andrea Damante si era sfogato a Verissimo: “Abbiamo preso casa insieme, era un mio amico – aveva detto alla Toffanin – Non voglio stare qui a dire chissà cosa, ma io lo sono venuto a sapere lunedì insieme a tutti tramite le storie anche se qualcosa era già uscita prima… sai quando hai un po’ il senso senso ma non lo ammetti mai a te stesso? Speravo tanto di sbagliarmi”.

Il dj veronese aveva continuato: “a chi di dovere ho risposto: posso essere il più st****o del mondo ma con le fidanzate dei miei amici proprio non ci riesco. Evidentemente non era un mio amico. Ci sono rimasto male, chiunque ci sarebbe rimasto male. Non so quando sia nata tra loro, ma si sono conosciuti lì, si son visti lì. Se poi l’interesse sia nato prima o dopo non lo so, se ci sia stato rispetto non lo so”.

Ammettendo di aver avuto qualche dubbio che lo avrebbe “fatto impazzire” ha rivelato: “c’è stato un momento in cui navigavo con il cervello quindi prendevo l’aereo alle 6 di mattina pur di tornare a casa prestissimo per essere lì… non stavo bene”.

E nonostante si sia addossato “la sua parte di responsabilità” per aver fatto fatto “degli errori che hanno reso quel rapporto più difficile”, Andrea Damante ha concluso: “Io spero che sia un grande amore, cosa vuoi pensare? Il male no, perché devo augurare il male? Spero che tra loro sia una storia e che stiano veramente bene. Almeno ne è valsa la pena, no?”.

Chi dovrà fare il prossimo passo è adesso Giulia De Lellis, ufficializzando Carlo Gussalli Beretta come nuovo fidanzato e non come semplice “frequentazione”. Ma ne avrà il coraggio?

Marie Jolie