Giulia De Lellis con la bocca gonfia e deformata. Perché è così?

Giulia De Lellis, influencer da 4,9 milioni di follower, si è svegliata ieri con la bocca gonfia e deformata. Rientrata da Roma dopo le riprese del suo primo film Genitori vs influencer, la 24enne ha postato una storia su Instagram che rendeva pubblico il problema. Cos’è successo? Perché Giulia De Lellis è in queste condizioni?

sponsor

Giulia De Lellis si è mostrata sui social mentre copriva la bocca con una “mattonella di ghiaccio” sebbene il gonfiore al labbro inferiore fosse più che evidente. “Questa mattina mi sono svegliata così – aveva detto – con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingua gonfia e la gola chiusa”.

commercial



In passato la influencer non ha mai nascosto i suoi interventi di chirurgia estetica. Oltre alla mastoplastica additiva, nel 2018 ha confessato di ricorrere a iniezioni di filler. “Sì, non è solo un effetto del rossetto – aveva spiegato – avevo le labbra sottili e così ho deciso di ricorrere a qualche piccola puntura. Ma nulla di che, la rifaccio ogni 8 mesi, non amo mica le labbra a canotto”. Alle follower che le chiedevano se ci fossero controindicazioni aveva detto: “No, ma fate attenzione. Ci tengo a dirvi una cosa a riguardo, cioè non abusatene. Se potete, evitate. Se invece avete voglia di farlo, esattamente come me, fatelo solo 1 o 2 volte l’anno”.

Non è chiaro se Giulia sia recentemente tornata dal chirurgo. “Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico – ha continuato – per cui ho dormito fino a poco fa. Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere”. Il giorno dopo, per fortuna, il gonfiore sembrava meno evidente. “Eccomi, stamane senza bocca – ha scritto – senza ansia e para. Mio dio che risveglio traumatico… Il peggio è passato! Grazie per i messaggi e per le vostre esperienze tipo la mia. Probabilmente questo labbro si è gonfiato per una reazione allergica“. Giulia ha poi aggiunto di essersi voluta sistemare con il trucco, da “fissata” quale è.

Non sono pochi i follower che la preferivano “prima”: confrontando le sue foto di oggi con quelle del 2016 è impossibile non notare una differenza. “Labbra rifatte e pure gli zigomi sono pompati – ha scritto Giorgina su Instagram – a quelli che dicono che è naturale beh, svegliatevi”.

Ma il principale cruccio di Giulia De Lellis è sempre stato l’acne. Ad ottobre aveva scritto: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire. Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco, non mi guardo, esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.

Marie Jolie