Giovanni Stroppa resta alla guida del Venezia: scelta di continuità dopo le 5 sconfitte

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Il Venezia ha scelto la strada della continuità: Giovanni Stroppa resterà alla guida della prima squadra nonostante un avvio di stagione tutt’altro che positivo. La decisione arriva dopo alcuni giorni di confronto tra le componenti del club, divise sull’opportunità di un cambio in panchina.



Il confronto interno ha messo sul tavolo diversi nomi. Restano aperte le ipotesi su Paolo Zanetti e Alberto Gilardino, mentre Riccardo D’Aversa e Igor Tudor hanno declinato ogni proposta. Nelle ore precedenti, Tudor era emerso come candidato credibile secondo le indiscrezioni di stampa, ma alla fine la società ha optato per confermare Stroppa.

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Il tecnico lodigiano paga un avvio complicato: il Venezia ha perso tutte le prime cinque partite di campionato ed è anche reduce da sei ko consecutivi contando gli impegni tra campionato e Coppa Italia. Nonostante il rendimento, la società ha riconosciuto il valore del percorso compiuto nella scorsa stagione, quando Stroppa ha guidato la squadra alla promozione.



Le settimane che intercorrono tra la sospensione del campionato per le nazionali e la ripresa delle gare saranno ritenute decisive dallo staff tecnico. La società intende sfruttare questa pausa per intervenire sul piano tattico e per lavorare sugli aspetti mentali del gruppo, con particolare attenzione ai cali di concentrazione che sono costati punti nelle prime giornate.



Stroppa affronterà questo periodo con una rosa allargata a disposizione. Oltre a provare variazioni tattiche, il tecnico potrà contare anche sul recupero di alcuni giocatori che in questo avvio erano indisponibili per infortunio: tra i rientri attesi figurano Filip Bašić e Ridle Bella-Kotchap.



L’allenatore dovrà però fare i conti con sei assenze dovute agli impegni internazionali. Il Venezia perderà per le prossime gare Filip Stanković, convocato dalla Serbia; Redouane Halhal con il Marocco; Richie Sagrado con il Belgio Under 21; John Yeboah chiamato dall’Ecuador; Albion Rrahmani col Kosovo; e Akor Adams con la Nigeria.



La scelta societaria di confermare Stroppa è arrivata dopo il ko casalingo con la Lazio, partita che ha fatto riaccendere il dibattito interno sulla guida tecnica. Alla fine, la proprietà e la dirigenza hanno preferito proseguire con il progetto avviato lo scorso anno, mantenendo l’allenatore che ha ottenuto la promozione.



Nel frattempo, la dimensione pubblica della questione è stata alimentata dalle voci di mercato e dalle fughe di notizie sulla rosa di potenziali sostituti. La società ha tuttavia limitato le reazioni ufficiali, concentrandosi sulla gestione tecnica e sulla programmazione delle prossime settimane.



Alla ripresa del campionato il Venezia sarà di scena contro l’Atalanta allenata da Maurizio Sarri a Bergamo il 12/10: uno scoglio difficile che però sarà il primo banco di prova dopo la conferma per verificare se le scelte compiute in questi giorni riusciranno a invertire una pericolosa tendenza iniziale.