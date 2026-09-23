La preparazione dei portieri si è globalizzata: nove italiani su 26 in Serie A

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La formazione dei portieri non appartiene più a scuole chiuse: tecniche e metodologie si sono diffuse su scala globale. Lo scenario del ruolo è mutato e i segreti del mestiere circolano ormai in tutto il mondo.

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Nel campionato di Serie A, dall’inizio della stagione, sono nove gli estremo difensori italiani impiegati su un totale di 26 portieri in attività. Il dato evidenzia una presenza nazionale significativa tra i numeri uno dei club.

Tra i nomi emersi come sorpresa della stagione figura Lorenzo Palmisani, indicato come la rivelazione del momento.

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Autore: Angelo Carotenuto

Data e ora: 23 settembre 2026, 06:47

Tempo di lettura: 1 minuto