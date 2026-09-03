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Udinese batte il Venezia 2-1 per l’accesso agli ottavi di Coppa italia. Per Arancioneroverdi terza sconfitta in tre gare

Udinese piega il Venezia 2-1 al Bluenergy Stadium grazie a una doppietta di Bayo. Agli ottavi i friulani a Bergamo con l'Atalanta.

Paolo Pradolin
a cura di: Paolo Pradolin
La conferenza stampa del tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa
Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, in conferenza stampa

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L’Udinese si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia superando il Venezia 2-1 al Bluenergy Stadium grazie a una doppietta di Bayo. La squadra friulana, reduce da un turno con formazioni largamente rimaneggiate, strappa il pass per il turno successivo e sarà ospite dell’Atalanta a dicembre.


La partita si è disputata davanti a meno di quattromila spettatori e ha visto due squadre schierare molte riserve rispetto all’ultimo turno di campionato. Il Venezia è partito meglio e ha sorpreso l’Udinese all’inizio del match. Al 9′ i lagunari sono passati addirittura in vantaggio: Lauberbach ha girato verso la porta dopo una lunga azione di squadra, Mrozek ha respinto la conclusione ma Sagrado è stato pronto a ribadire il pallone in rete. Nel primo quarto d’ora il Venezia ha continuato a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio con Lauberbach e costringendo più volte l’estremo difensore bianconero a interventi decisivi.

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Con il passare dei minuti l’Udinese ha però trovato ritmo e iniziative offensive. Davis ha provato a sorprendere Montipò da lontano, poi Miller ha costretto il portiere avversario a una risposta impegnativa.

Il pareggio è arrivato al 34′, sugli sviluppi di un corner: Vojvoda ha messo il pallone in area e Bayo, anticipando i difensori, ha infilato l’angolino con una precisa incornata.

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La ripresa ha cambiato l’inerzia del match. All’8′ l’ivoriano ha trasformato in rete un’azione nata da un duetto con Davis: il numero 9 ha controllato e insaccato di destro sotto la traversa l’assist del compagno, dopo un paio di finte che hanno disorientato la difesa veneziana. Per Bayo si è trattato di una risposta immediata alle critiche ricevute dopo un’occasione sprecata nella recente partita di Serie A contro il Como.


Dopo il vantaggio l’Udinese ha amministrato il risultato. La girandola di cambi nella fase finale non ha alterato gli equilibri e i tentativi del Venezia non sono stati sufficientemente incisivi per tornare in partita. I friulani hanno controllato gli ultimi assalti, chiudendo così la pratica e avanzando nel tabellone della Coppa.

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Per il Venezia si tratta della terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. I lagunari hanno mostrato buone cose nel primo tempo, mettendo in difficoltà gli avversari e capitalizzando una delle occasioni create; nella ripresa però il calo fisico ha limitato la capacità di reagire e la squadra è stata eliminata al secondo turno della competizione.


Il tecnico del Venezia ha valutato la prestazione sottolineando la presenza in campo di molti elementi nuovi e la prevedibile flessione nella seconda parte della gara. Secondo l’allenatore, nonostante il calo, la squadra ha creato ancora occasioni nel secondo tempo e la resa complessiva del primo tempo lascia indicazioni utili per il futuro.


Anche il portiere Montipò, che ha esordito con la nuova maglia, ha commentato la partita con sensazioni miste: soddisfazione personale per l’esordio e rammarico per il risultato finale, con la consapevolezza che la squadra può e deve migliorare la condizione fisica nella ripresa pur mantenendo la determinazione mostrata.


L’Udinese aspetta ora il prossimo impegno di Coppa: agli ottavi, nel mese di dicembre, i bianconeri saranno ospiti dell’Atalanta a Bergamo.

( aggiornato il
Paolo Pradolin
Paolo Pradolin
Vice Direttore di questo giornale. Laurea in Psicologia, giornalista e conduttore radiofonico. Una lunga carriera trascorsa tra giornali e radio. Facebook
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