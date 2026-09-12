Venezia travolto al Penzo dalla Fiorentina, ancora a zero punti

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La Fiorentina si sblocca e lo fa in grande stile: al Penzo è 4-2 per i viola grazie a una tripletta di Franco Mastantuono e al gol di Mateo Pellegrino, subentrato dalla panchina. Per Paolo Vanoli, ex della serata, è la prima vittoria in questo avvio di campionato; per il Venezia il risultato conferma invece la crisi di punti.



La partita si apre con gli arancioneroverdi più tonici. Il Venezia punge in contropiede e trova il vantaggio che illude con Akor Adams, bravo a trafiggere la difesa avversaria e a battere il portiere su una conclusione potente e precisa.

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La reazione della Fiorentina non si fa attendere. I viola, con il giovane Mastantuono su cui Vanoli ha deciso di puntare, alzano il pressing e cercano spesso la verticalità sulla fascia sinistra: al 29′ il talento argentino firma il pareggio con un’azione personale che mette in difficoltà la retroguardia di casa.



Quaranta secondi dopo lo stesso Mastantuono ribalta la gara con un altro colpo individuale: l’attaccante, in prestito dal Real Madrid, conferma l’istinto del finalizzatore e porta la Fiorentina sul 2-1 prima dell’intervallo.



Nel finale di primo tempo il Venezia sfiora il pari e viene ulteriormente penalizzato dagli infortuni: Beto, servito in area da De Gea, si vede respingere un’occasione d’oro dall’uscita disperata di Stankovic, mentre Busio deve abbandonare il campo per un problema fisico.



La ripresa si apre con il Venezia più propositivo. Yeboah crea una buona opportunità ma non la sfrutta e Vanoli ricorre alla panchina per cambiare ritmo: dentro Gnonto e Mateo Pellegrino al posto di Atta e Beto. La mossa si rivela decisiva.



Con il Venezia sbilanciato in avanti, Pellegrino coglie l’attimo e, servito da Fagioli, finalizza un contropiede con freddezza: sinistro chirurgico e 3-1 per la Fiorentina che sembra ora in controllo della situazione.



Il Venezia non si arrende e prova a riaprire la partita. Helgason tenta la rimonta con un tiro potente dal limite che costringe De Gea a una parata impegnativa, mentre la squadra di Stroppa prova varie soluzioni offensive per creare pericoli alla difesa viola.



Al 39′ della ripresa Mastantuono completa la sua serata personale: raccoglie una deviazione e, da due passi, insacca il quarto gol della Fiorentina, firmando la tripletta e portando via il pallone al termine dell’incontro. Un minuto dopo Antoine Hainaut trova il 4-2 con una bella conclusione al volo che rimette un briciolo di speranza tra i padroni di casa, ma non basta.



Sul piano tattico la sfida ha mostrato due volti opposti: il Venezia ha espresso buone idee e qualità nella costruzione, ma ha pagato la fragilità nella fase di finalizzazione e l’emergenza in difesa; la Fiorentina, pur partita contratta, ha trovato la sua svolta nella prestazione del giovane Mastantuono e nell’ingresso incisivo di Pellegrino.



La serata sancisce anche aspetti extra-campo: la posizione di Giovanni Stroppa inizia a essere sotto osservazione da parte dei tifosi, mentre Vanoli può sorridere per un avvio in cui la sua mano, soprattutto dal punto di vista mentale, è parsa evidente.



Al triplice fischio la classifica si muove per la Fiorentina, mentre il Venezia resta ancora a secco di punti, e saranno proprio i nostri a rimanere l’unica squadra in Serie A senza punti.