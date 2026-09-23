Okoye evita la polemica su Belen e parla del ritorno dopo la squalifica

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, ha scelto la cautela sul tema extracalcio e ha preferito non entrare nei dettagli su una vicenda che lo riguarda. In un’intervista pubblicata il 23 settembre 2026 il giocatore ha risposto brevemente a una domanda su Belen dichiarando: “Preferisco non parlarne”.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

L’intervista affronta però soprattutto i temi sportivi. Okoye è tornato a parlare del periodo segnato dalla squalifica per scommesse e del suo percorso di riscatto in campionato con la maglia bianconera. Ha delineato una volontà di guardare avanti, concentrandosi sul lavoro con la squadra.

Sul gruppo squadra il portiere ha sottolineato una caratteristica linguistica del gruppo: “Nella mia Udinese nessuno parla italiano”, una constatazione che ha utilizzato per spiegare la convivenza e la comunicazione all’interno dello spogliatoio.

L’intervista mette in relazione il passato disciplinare e il momento attuale in campionato, evidenziando la complessità del ritorno in campo dopo una squalifica e l’impegno del giocatore nel cercare rilancio personale e risultati con la squadra.