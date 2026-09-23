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Sarah Maria Rizea è Miss Italia 2026: ha 18 anni, è atleta delle Fiamme Oro e campionessa di nuoto artistico

Sarah Maria Rizea, 18enne delle Fiamme Oro e campionessa di nuoto artistico con oltre 100 medaglie, è Miss Italia 2026: ha gareggiato con la fascia di Miss Liguria.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Sarah Maria Rizea, 18 anni, è la vincitrice dell’ottantesima edizione di Miss Italia. L’atleta delle Fiamme Oro, specialista nel nuoto artistico, si è aggiudicata il titolo dopo aver partecipato con la fascia di Miss Liguria.

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Nata a Moncalieri l’8 novembre 2007 e savonese d’adozione, Rizea ha nel palmarès oltre cento medaglie nel nuoto artistico. Quest’anno ha concluso il liceo linguistico e si è iscritta alla facoltà di psicologia.

Al termine della serata di premiazione la neo reginetta ha definito l’esperienza “una grande emozione”. La proclamazione è arrivata durante la finalissima di Miss Italia, giunta alla sua ottantesima edizione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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