Sarah Maria Rizea è Miss Italia 2026: ha 18 anni, è atleta delle Fiamme Oro e campionessa di nuoto artistico

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Sarah Maria Rizea, 18 anni, è la vincitrice dell’ottantesima edizione di Miss Italia. L’atleta delle Fiamme Oro, specialista nel nuoto artistico, si è aggiudicata il titolo dopo aver partecipato con la fascia di Miss Liguria.
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Nata a Moncalieri l’8 novembre 2007 e savonese d’adozione, Rizea ha nel palmarès oltre cento medaglie nel nuoto artistico. Quest’anno ha concluso il liceo linguistico e si è iscritta alla facoltà di psicologia.
Al termine della serata di premiazione la neo reginetta ha definito l’esperienza “una grande emozione”. La proclamazione è arrivata durante la finalissima di Miss Italia, giunta alla sua ottantesima edizione.
/* Stile per il titolo */
.custom-title {
font-size: 25px;
font-weight: bold;
color: #ffffff; /* Testo bianco per contrastare meglio con il gradiente */
padding: 20px;
background: linear-gradient(135deg, #f0f8ff, #003f59); /* Gradiente invertito dal bianco ghiaccio (#f0f8ff) al blu notte (#003366) */
background-size: 300% 200%;
animation: gradientAnimation 6s linear infinite; /* Animazione cambiata a 3 secondi */
border-radius: 15px; /* Smussatura degli angoli */
/* Centrare il titolo orizzontalmente */
display: flex;
justify-content: center;
text-align: center;
/* Impedire il cursore di cambiare su hover sul titolo */
cursor: pointer;
}
/* Animazione per il gradiente */
@keyframes gradientAnimation {
0% {
background-position: 100% 100%; /* Gradiente parte da destra in basso */
}
50% {
background-position: 0% 100%; /* Gradiente si sposta verso sinistra in basso */
}
100% {
background-position: 100% 100%; /* Gradiente torna alla posizione iniziale */
}
}