Sarah Rizea è Miss Italia 2026: l’atleta delle Fiamme Oro incoronata a Santa Severa

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Sarah Rizea, 18 anni, è la new entry al vertice di Miss Italia 2026. La ragazza di Vado Ligure (Savona) ha conquistato lo scettro nella serata conclusiva dell’ottantesima edizione del concorso, andata in scena al Castello di Santa Severa e condotta da Giulia Salemi.

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Rizea rappresentava la Liguria come Miss Liguria. Studente universitaria, è anche atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato: gareggia nella nazionale assoluta di nuoto artistico e con la squadra delle Fiamme Oro. Nel palmarès personale risultano 100 medaglie conquistate in vasca.

Secondo la scheda ufficiale del concorso, l’esperienza sportiva le ha fornito coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale, qualità ritenute utili anche davanti alle telecamere. Al termine della serata Rizea ha commentato con poche parole significative: “Sono fiera di me”.

Il titolo le è stato tolto dalle mani da Katia Buticchio, la precedente Miss Italia. La classifica finale, stilata da quattro esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste, ha visto al secondo posto Michela Meli, 21 anni, laureanda in Scienze dell’alimentazione e portabandiera del Lazio; al terzo posto Sara Genova, 20 anni, studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B con la squadra di Corigliano Rossano.