Venezia-Lazio, al Penzo la squadra di Stroppa cerca il primo punto. Quando e dove vederla

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Il Venezia affronta la Lazio questa sera allo stadio Penzo con l’obiettivo di interrompere un avvio negativo: quattro giornate giocate e zero punti in classifica. La sfida contro la squadra di Gennaro Gattuso, che finora ha collezionato tre vittorie e un pareggio, scatterà alle 20.45 di oggi, sabato 19 settembre.



Giovanni Stroppa arriva a questo appuntamento con diverse assenze e qualche dubbio di formazione. L’allenatore arancioneroverde ha ammesso in conferenza che lo staff sta lavorando per recuperare alcuni giocatori che non sono ancora al massimo della condizione, pur evidenziando fiducia nel rendimento e nell’impegno mostrati dai suoi.

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Il momento della squadra è delicato: le prestazioni sul campo sono state giudicate con impegno dall’allenatore, ma il risultato manca. Stroppa ha rimarcato la necessità di migliorare sotto il profilo dei punti per muovere la classifica, affidandosi alla reazione del gruppo davanti al pubblico del Penzo.



Per la partita casalinga sono 25 i giocatori convocati dal tecnico: tre portieri, nove difensori, otto centrocampisti e cinque attaccanti. La lista vede: i portieri Matteo Grandi, Lorenzo Montipò e Filip Stankovic; tra i difensori figurano Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado e Joel Schingtienne.

A centrocampo Stroppa ha chiamato Lorenzo Berardi, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez e Simon Sohm. Il reparto offensivo è composto da Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani e John Yeboah.



La probabile formazione che dovrebbe partire dal primo minuto vede Filip Stanković tra i pali. La linea difensiva potrebbe essere composta da Schingtienne, Juan Jesus e Matias Moreno. A centrocampo, con il già annunciato forfait di Busio, Thorir Helgason è indicato come suo sostituto; Kike Pérez e Simon Sohm sono ipotizzati come mezzali, mentre sulle fasce dovrebbero agire Richie Sagrado a sinistra e Antoine Hainaut a destra. Il reparto offensivo, secondo le previsioni, sarà affidato alla coppia John Yeboah–Akor Adams.



Sul fronte avversario, la Lazio di Gennaro Gattuso arriva al Penzo con un avvio convincente: tre vittorie e un pareggio hanno consentito al club biancoceleste di raccogliere finora dieci punti nelle prime quattro giornate. L’efficacia in attacco e la solidità difensiva sono punti di forza che Stroppa dovrà cercare di contenere con una prestazione corale.



Lo stadio Pier Luigi Penzo, casa del Venezia Arancioneroverde, ospiterà quindi una partita dalla chiara posta in palio per i padroni di casa: oltre alla ricerca dei primi punti stagionali, la gara rappresenta un banco di prova per valutare la tenuta psicofisica della rosa dopo un avvio complicato.



Per chi vorrà seguire l’incontro in diretta, Venezia-Lazio, valida per la quinta giornata di Serie A, sarà trasmessa da DAZN e anche da Sky, con possibilità di visione in streaming tramite Sky Go e Now su dispositivi come smart TV, PC, smartphone e tablet.