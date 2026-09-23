Il maxi pallone cinese entra in fase sperimentale: trasporta fino a 2 tonnellate in alta quota

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La Cina ha avviato la fase sperimentale del suo primo pallone aerostatico in grado di sollevare fino a due tonnellate, testato nell’ambito di un grande progetto di trasmissione elettrica ad altissima tensione (UHV).

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Scopri come fare

Il collaudo è stato effettuato sul sito di costruzione di una linea UHV destinata a convogliare energia dalla Regione Autonoma del Tibet alla Greater Bay Area, che comprende Guangdong, Hong Kong e Macao. L’obiettivo è supportare il trasporto di materiali nei cantieri situati ad alta quota e in aree particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale.

Il pallone impiegato ha un diametro di 25 metri e un volume di 8.000 metri cubi. Durante la prova si è sollevato lentamente mentre un sistema di cavi di ancoraggio veniva regolato per movimentare carichi sospesi sotto l’involucro, trasportandoli lungo un percorso prestabilito verso le postazioni di lavoro in montagna.

La tecnologia utilizza elio per il sollevamento e resta ancorata a terra tramite uno o più cavi. Controllando la lunghezza e la tensione dei cavi si governa posizione e quota del mezzo, che può spostarsi fino a 800 metri dal punto di ancoraggio, trasportare carichi fino a due tonnellate e operare con una precisione inferiore a mezzo metro.

Secondo quanto riferito, l’innovazione vuole superare le difficoltà logistiche legate alla costruzione di nuove reti elettriche in regioni montuose e ad alta quota: la realizzazione di strade di servizio richiede tempi lunghi e comporta un forte impatto ambientale, mentre i droni non sono sempre adatti per carichi particolarmente pesanti o per operazioni continuative.