New York, l’abbraccio tra Zelensky e Macron a margine dell’Assemblea Onu. Macron pronto al confronto con Trump

La scena è stata registrata il 22 settembre 2026, nel contesto degli incontri internazionali che accompagnano la sessione dell’Onu.
L’entourage del presidente francese ha reso noto che Macron intende confrontarsi “con totale franchezza” con Donald Trump. L’obiettivo, secondo la nota, è provare a “orientarlo verso le decisioni giuste”, con un’attenzione particolare alla questione ucraina.
/* Stile per il titolo */
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/* Centrare il titolo orizzontalmente */
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/* Impedire il cursore di cambiare su hover sul titolo */
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/* Animazione per il gradiente */
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