Gen Rosso debutta a Venezia: il 22 novembre concerto al Teatro Goldoni per musica, pace e fraternità

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il gruppo internazionale Gen Rosso salirà per la prima volta sul palco veneziano del Teatro Goldoni il 22 novembre alle 18:00 con “Gen Rosso in Concert”, un evento che unisce musica, temi sociali e raccolta fondi per attività locali. L’appuntamento è promosso dal Comitato S. Pietro di Castello APS.



La data veneziana segna una tappa preparatoria verso il 60° anniversario del gruppo, che sarà celebrato a partire dal prossimo dicembre. Per il complesso, noto per mettere la musica al centro di forme di dialogo e condivisione, la serata rappresenta l’occasione per riproporre il proprio repertorio in una nuova cornice.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Il programma annunciato alterna riletture di brani storici e pezzi più recenti. Tra i titoli in scaletta figurano versioni rinnovate di “Speranza di Pace”, “Servo per amore” e “Resta qui con noi”, accanto a composizioni contemporanee come “Go for Love”, “Shock of the World” e “Higher”.



Gli organizzatori sottolineano che lo spettacolo vuole essere più di un concerto: parole, note ed energia sono pensate per favorire contatti autentici con il pubblico e affrontare temi ricorrenti nel percorso del gruppo, come la prossimità, la cura della Terra e la costruzione di relazioni più fraterne.



A curare l’evento è l’Associazione Comitato S. Pietro di Castello APS di Venezia. La serata rientra nelle attività dell’associazione e il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato alle sue finalità benefiche.



Il Teatro Goldoni, scelto come sede della performance, ospita così per la prima volta il gruppo internazionale: una scelta che coniuga lo spazio storico della città con un progetto musicale che ambisce a coinvolgere generazioni diverse.



L’appuntamento veneziano è aperto a un pubblico ampio: il concerto propone momenti pensati per creare partecipazione e suscitare nuove speranze, mantenendo al centro un linguaggio musicale accessibile e orientato al dialogo.



I biglietti sono in vendita su Vivaticket; per informazioni è attiva anche una infoline via WhatsApp al numero +39 347 6496635.