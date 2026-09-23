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Teatro Goldoni, abbonamenti per la stagione 26/27: scadenze, modalità e sconti

Ultimi giorni per abbonarsi alla stagione 26/27 del Teatro Goldoni: scadenza 4 ottobre, nuove procedure online e offerte speciali per

Redazione Venezia
a cura di: Redazione Venezia
Entrata del Teatro Goldoni di Venezia
L'entrata del Teatro Goldoni di Venezia (foto da archivio)

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C’è tempo fino al 4 ottobre per sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione di prosa 2026/27 del Teatro Goldoni di Venezia. L’offerta comprende formule diverse — dal pacchetto completo ai carnet più flessibili — e una riorganizzazione delle vendite che interessa sia la biglietteria che il sito del Teatro Stabile del Veneto.


Il teatro propone tre tipologie principali: l’abbonamento completo da 12 spettacoli, l’abbonamento Città Metropolitana con 6 spettacoli e l’abbonamento libero composto da 8 ingressi da utilizzare a piacere per gli spettacoli in cartellone, esclusi eventuali spettacoli replicati fuori abbonamento.

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Abbassando i costi, l’abbonamento resta comunque conveniente. L’acquisto comporta un risparmio medio intorno al 25% sul singolo biglietto, equivalente al valore di tre ingressi. Inoltre gli abbonati mantengono il diritto di prelazione sul proprio posto per la stagione successiva e possono accedere a sconti riservati per altri spettacoli del circuito TSV.


La biglietteria ha introdotto un nuovo sistema di vendita online. Per comprare sul sito teatrostabileveneto.it è necessario accedere con un account: chi non è registrato dovrà crearne uno; chi è già registrato dovrà comunque accettare le nuove condizioni d’uso. Dopo il pagamento viene inviata una mail di conferma da cui scaricare i titoli di ingresso.

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I prezzi per l’abbonamento completo sono differenziati per ordine di posto e fasce d’età. Per la platea il costo intero è di 348 €, tariffa over 70 324 € e under 26 144 €. Primo e secondo ordine costano rispettivamente 312 € (intero), 288 € (over 70) e 96 € (under 26). Il terzo ordine è previsto a 192 € (intero), 168 € (over 70) e 60 € (under 26).


È prevista anche una tariffazione agevolata per i residenti nel Comune di Venezia. Questo abbonamento, che copre 12 spettacoli, è acquistabile esclusivamente in biglietteria e a posti limitati; i prezzi sono 276 € per la platea, 240 € per il primo e secondo ordine e 168 € per il terzo ordine. L’acquisto sarà possibile dal 30 settembre e, come lo scorso anno, dalle ore 10 una “maschera” del teatro distribuirà i numeri per gestire l’accesso alla cassa: saranno validi solo i numeri rilasciati dal teatro.

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Una proposta rivolta ai residenti della Città Metropolitana di Venezia è l’abbonamento a 6 spettacoli, pensato per chi si avvicina al teatro con una formula più contenuta. Anche questa opzione è disponibile in numero limitato e può essere acquistata soltanto online.


Le date di vendita sono articolate in più fasi. Dal 25 giugno al 13 settembre è aperta la prelazione per il rinnovo degli abbonamenti della stagione 26/27; fino al 4 luglio tale operazione è possibile solo in biglietteria. Dall’8 luglio al 13 settembre vengono messi in vendita i nuovi abbonamenti sui posti rimasti liberi, sia in biglietteria sia online; in questo periodo è disponibile anche la vendita dell’abbonamento Città Metropolitana, limitata ai posti online.


Il 18 e 19 settembre è riservato agli abbonati della stagione 25/26 che non hanno ancora rinnovato e desiderano effettuare il cambio turno o posto in biglietteria. Dal 23 settembre al 4 ottobre prosegue la vendita sugli avanzamenti di posti ancora disponibili e partirà anche la vendita degli “Abbonamenti Universitari a Teatro”. Dal 30 settembre al 3 ottobre la vendita degli abbonamenti riservati ai residenti del Comune di Venezia sarà effettuata unicamente in biglietteria, sempre su posti limitati. A partire dal 7 ottobre sarà invece possibile acquistare i singoli biglietti, in cassa e online.


Per informazioni e per le operazioni in presenza la biglietteria del Teatro Goldoni è a disposizione durante gli orari di apertura al pubblico. Per contatti: telefono +39 041 2402014 e mail: biglietteria.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it.

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