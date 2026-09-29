Amerigo Vespucci torna a Venezia: domenica 4 ottobre corteo acqueo e cerimonia a Riva San Biasio

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La città di Venezia si prepara a salutare dall’acqua la Nave Scuola Amerigo Vespucci: domenica 4 ottobre un corteo di imbarcazioni accompagnerà il rientro del veliero, reduce dal Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026. L’appuntamento è promosso dal Comune e coinvolgerà remiere, vele al terzo cittadine e altre unità.



Il raduno è fissato alle 10.15 a Punta della Dogana, con partenza alle 10.30 e arrivo previsto per le 11 a Riva San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale. Qui sarà reso omaggio alla “nave più bella del mondo”, come viene spesso definita la storica unità della Marina Militare.

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L’iniziativa richiama quanto avvenuto il 30 marzo 2025, quando oltre cento imbarcazioni – tra remiere, gruppi sportivi, circoli velici, associazioni e barche da lavoro – raggiunsero la stessa riva per salutare il Vespucci al termine del Tour Mondiale 2023‑2025. Quel corteo rimane uno dei punti di riferimento per la partecipazione cittadina alle manifestazioni nautiche veneziane.



La giornata prevede il tradizionale alzaremi, con il richiamo “alla voce” a cui risponderanno il comandante e l’equipaggio, schierato sulla nave. Seguiranno l’esecuzione dell’inno di Mameli e dell’inno di San Marco, rituali che uniscono dimensione civile e militare nella commemorazione del ritorno del veliero.



Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha insistito sul valore simbolico dell’evento, sottolineando il legame tra la città e il mondo del mare: “Ogni visita del Vespucci a Venezia è una festa di tutti e per tutti, una festa di popolo e del mondo del mare, che qui trova casa – ha dichiarato il sindaco di Venezia, Simone Venturini – Con il grande veliero esiste un affetto reciproco che attraversa le generazioni e si rinnova a ogni incontro. Salutare dall’acqua la nave scuola della Marina Militare, con un gesto profondamente veneziano come l’alzaremi, significa unire due storie che parlano la stessa lingua: quella del legame con l’acqua e della passione. Lo raccontano anche gli occhi dei bambini quando la vedono entrare in laguna: davanti al suo scafo e alle sue vele torna ogni volta lo stupore. Venezia sa essere contemporanea proprio perché non dimentica ciò da cui viene, e momenti come questo tengono insieme memoria, identità e futuro. Ringrazio il Ministero della Difesa e Difesa Servizi, la Marina Militare”.



La presenza del Vespucci in laguna non si limiterà al solo saluto: la nave sarà ormeggiata a Riva di San Biasio dal 2 al 7 ottobre, in coincidenza con la XV edizione del Trans‑Regional Seapower Symposium (T‑RSS), il forum internazionale promosso dalla Marina Militare. Il Simposio, che riunisce vertici militari, accademici, industria e ricerca, si terrà il 6 e 7 ottobre all’Arsenale e affronta quest’anno il tema “From Regional Waters to Global Influence: generating effects across the midland seas of the world”, un’analisi sulle conseguenze delle dinamiche regionali sugli equilibri marittimi globali.



L’evento veneziano rientra nel programma del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare prodotta da Difesa Servizi. Dopo la tappa veneziana, il tour si concluderà a Trieste in occasione della 58esima Barcolana.