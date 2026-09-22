Giorgia annuncia “G+1”: inediti e versioni live, il tour si chiude a Milano il 3 ottobre

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Giorgia torna in pista con una nuova edizione del suo album “G”: si intitola “G+1” e arriverà il 16 ottobre, arricchita da brani inediti e registrazioni live raccolte durante l’ultimo anno di concerti.



L’uscita di “G+1” arriva a quasi dodici mesi dalla pubblicazione di “G”, disco certificato oro e debuttato al primo posto delle classifiche di vendita. La nuova versione è già aperta al pre-order.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Il materiale aggiuntivo, spiegano le note diffuse dall’entourage, nasce dall’esperienza sul palco e dal contatto con il pubblico durante il tour che ha segnato gli ultimi mesi dell’artista.



Il percorso live di Giorgia ha numeri significativi: oltre 30 anni di carriera, 1,3 miliardi di stream complessivi e, nello specifico, più di 178 milioni di ascolti per il brano La Cura per Me, certificato doppio platino e indicato come il secondo singolo più venduto del 2025.



Anche il singolo Golpe ha raccolto consensi importanti nelle rotazioni radiofoniche: ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay Radio Generale, Airplay Radio Italiana e Airplay TV. Il pezzo è stato anche il più alto debutto femminile nella classifica radio del 2025, conquistando il vertice nel primo giorno di programmazione ufficiale.



Sul fronte concerti, il progetto live ha registrato 19 serate sold out nei palasport tra il 2025 e il 2026. Dallo scorso giugno a oggi sono stati venduti circa 200.000 biglietti, con esibizioni estive andate completamente a ruba in alcune delle location più iconiche del Paese.



Nei giorni scorsi è ripartita la tranche finale di date, battezzata “G – LAST CALL”, che chiuderà un ciclo di due anni di tour. Tra gli appuntamenti annunciati figurano la Reggia di Caserta (21 settembre), Roma (24 settembre) e l’Arena di Verona (28 settembre).



La conclusione del tour sarà una serata-evento fissata per il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano. In quella occasione Giorgia condividerà il palco con gli artisti che, a vario titolo, hanno accompagnato il suo percorso musicale negli ultimi anni.



Nel corso dell’anno l’artista ha portato la sua musica più volte nelle due città dove è particolarmente seguita: saranno complessivamente sei le date a Roma e quattro quelle a Milano nel solo ultimo anno.



Ad accompagnare la cantante sul palco ci sarà una formazione composta da Sonny T. (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Winter e Andrea Faustini (coristi), e una sezione di archi formata da Valentina Sgarbossa (violoncello), Adriana Marino (violino), Alessio Cavalazzi (violino) e Matteo Lipari (viola).



RTL 102.5 è confermata come radio ufficiale del tour.



Le date previste per “G – LAST CALL” sono: 17 settembre Jesolo (Palazzo del Turismo), 21 settembre Caserta (Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone), 24 settembre Roma (Palazzo dello Sport), 28 settembre Verona (Arena di Verona) e 3 ottobre Milano (Unipol Dome), ultima data.



I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.