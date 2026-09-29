5 x 1000
HomenotizieTorino, gip conferma custodia cautelare per i tre indagati nell’omicidio di Fabio...

Torino, gip conferma custodia cautelare per i tre indagati nell’omicidio di Fabio Colapietro

Il gip ha confermato la custodia cautelare per Mateus De Oliveira, Nicole Formichetti e Keith Butig per l’uccisione e il disfacimento del corpo di Fabio Colapietro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il gip di Torino ha confermato la custodia cautelare in carcere per i tre indagati coinvolti nell’omicidio di Fabio Colapietro. Restano detenuti Mateus De Oliveira, Nicole Formichetti e Keith Butig.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo l’atto del giudice, il corpo della vittima è stato fatto a pezzi e gettato nel fiume Dora. L’omicidio sarebbe avvenuto durante un party a base di droga, in cui è stato consumato un potente mix di sostanze stupefacenti.

La scatenante della violenta lite sarebbe stata una discussione per appena 50 euro. De Oliveira si è accusato dell’uccisione e, tramite il proprio legale, cerca la derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale.

LEGGI ANCHE:

Il gip ha motivato il mantenimento della misura cautelare evidenziando la “spiccata pericolosità e determinazione criminale” emerse dalle modalità dell’aggressione e dal tentativo di occultare il corpo. I giudici hanno anche richiamato la forte dipendenza dalle sostanze e il pericolo di reiterazione del reato come determinanti per confermare il carcere.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE