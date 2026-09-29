Torino, gip conferma custodia cautelare per i tre indagati nell’omicidio di Fabio Colapietro

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Il gip di Torino ha confermato la custodia cautelare in carcere per i tre indagati coinvolti nell’omicidio di Fabio Colapietro. Restano detenuti Mateus De Oliveira, Nicole Formichetti e Keith Butig.

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Secondo l’atto del giudice, il corpo della vittima è stato fatto a pezzi e gettato nel fiume Dora. L’omicidio sarebbe avvenuto durante un party a base di droga, in cui è stato consumato un potente mix di sostanze stupefacenti.

La scatenante della violenta lite sarebbe stata una discussione per appena 50 euro. De Oliveira si è accusato dell’uccisione e, tramite il proprio legale, cerca la derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale.

Il gip ha motivato il mantenimento della misura cautelare evidenziando la “spiccata pericolosità e determinazione criminale” emerse dalle modalità dell’aggressione e dal tentativo di occultare il corpo. I giudici hanno anche richiamato la forte dipendenza dalle sostanze e il pericolo di reiterazione del reato come determinanti per confermare il carcere.