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Carburanti sotto pressione: governo sollecita investimenti per raffinerie e produzione nazionale

Crisi energetica e tensioni in Medio Oriente rialzano i prezzi dei carburanti; l’Italia, con impianti come Priolo Gargallo (utilizzo 77%), cerca investimenti per aumentare la produzione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La combinazione di crisi energetica e tensioni geopolitiche in Medio Oriente sta comprimendo i rifornimenti e alimentando la crescita dei prezzi dei carburanti. A questo si somma la riduzione della capacità europea dovuta alla chiusura di numerose raffinerie nel quadro della transizione verso mobilità elettrica e biocarburanti.

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La risposta alternativa — dalla mobilità elettrica ai biocarburanti — non riesce per ora a soddisfare il fabbisogno corrente. In questo contesto l’Italia mostra una resilienza relativa: la rete degli impianti nazionali è meno compromessa rispetto ad altri Paesi europei, con impianti strategici come quello di Priolo Gargallo.

Tuttavia il tasso di utilizzo degli impianti si attesta al 77%. Per evitare nuovi rincari e tutelare la stabilità delle scorte, il governo intende convocare i rappresentanti del settore per pianificare interventi urgenti e incentivare investimenti finalizzati a rafforzare la produzione nazionale.

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La scelta politica si fonda anche su un dato di consumo: il petrolio continua a coprire circa il 90% della domanda nel settore dei trasporti, rendendo prioritario il potenziamento dell’offerta interna.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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