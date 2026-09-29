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Passeggiata sul fiume finisce in arresto: indagato 38enne per tortura e tentata violenza

A Pescia la polizia ha arrestato un 38enne domenicano di Montecatini Terme, accusato di tortura e tentata violenza su una ragazza italiana di 20 anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Pescia, 27 settembre 2026 — La Polizia di Pescia ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme. L’uomo è indagato per il reato di tortura e per tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana di 20 anni.

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Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si erano conosciuti alcuni giorni prima e si erano dati appuntamento per trascorrere un pomeriggio lungo le sponde del fiume Pescia. Durante l’incontro, l’approccio dell’uomo sarebbe stato respinto dalla giovane; il rifiuto avrebbe scatenato una reazione violenta.

La furia dell’indagato si sarebbe interrotta soltanto dopo l’intervento d’allarme di un

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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