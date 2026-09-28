Poliziotto di Venezia trovato morto negli spogliatoi del lavoro

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Una grave tragedia ha colpito la Polizia di frontiera marina di Venezia domenica 27 settembre. La scoperta dei colleghi in servizio, quando hanno scoperto il dramma che riguardava il collega di 37 anni.

L’uomo era morto negli spogliatoi del suo ufficio. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo il suo arrivo in servizio, quando si è allontanato per un momento dal contesto. In quel momento avrebbe rivolto verso di sé la propria arma di ordinanza.

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Il dramma si è consumato attorno alle 13, negli uffici situati al Tronchetto. L’agente aveva un’esperienza consolidata nelle fila della Polizia di Stato ed era in servizio da diversi anni a Venezia. Negli ultimi tempi, prestava servizio presso la Polizia di frontiera marina, un incarico che richiede non solo competenza operativa, ma anche una gestione emotiva particolarmente delicata.

La scomparsa ha immediatamente suscitato dolore e incredulità tra i colleghi, che hanno condiviso il loro shock e la loro tristezza per la perdita di un compagno di lavoro. Franco Maccari, vicepresidente nazionale del sindacato Fsp Polizia di Stato, ha confermato l’accaduto attraverso i social, esprimendo le sue condoglianze e sottolineando la brevità del tempo trascorso dal suo ingresso in servizio.

La reazione della comunità di polizia è stata immediata, con molti agenti che hanno manifestato il loro dispiacere e la loro preoccupazione per il benessere dei colleghi. La vita di un poliziotto è caratterizzata da situazioni di stress elevato, che possono influire profondamente sulla salute mentale e sullo stato emotivo.

Nella stessa direzione, l’incidente ha portato a una rinnovata attenzione verso le risorse di supporto psicologico disponibili per il personale di polizia. È fondamentale tenere presente che esistono servizi di supporto, ad esempio come “Sos Suicidi”, che offre la possibilità di ricevere aiuto e sostegno. Tra i numeri di emergenza messi a disposizione, si segnalano Telefono Amico (Whatsapp 324.0117252 e telefono 02.23272327), Telefono Azzurro (1.96.96), Progetto InOltre (800.334.343) e De Leo Fund (800.168.678).

La tragica morte di un poliziotto deve essere visto anche come un segnale urgente per una maggiore sensibilizzazione e supporto psicologico per gli agenti di polizia.