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A Cesena una startup mette a punto strumenti per riconoscere immagini e video alterati dall’IA

Azienda di Cesena sviluppa piattaforme per individuare automaticamente foto e video artefatti dall’IA; l’idea nasce dopo una foto virale di Papa Francesco.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un’azienda di Cesena ha avviato lo sviluppo di piattaforme in grado di individuare automaticamente foto e video artefatti o modificati con l’intelligenza artificiale.

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Scopri come fare

La startup, nata per rispondere alla crescente diffusione di contenuti manipolati, concentra il proprio lavoro su strumenti di rilevamento progettati per segnalare alterazioni in immagini e filmati.

L’idea alla base del progetto è partita dopo la circolazione virale di una foto di Papa Francesco creata con l’IA, episodio che ha spinto i fondatori a cercare soluzioni automatizzate per distinguere materiali originali da quelli manipolati.

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La notizia è stata riportata da TG3 (Luca Patrignani) il 27/09/2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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