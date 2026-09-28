A Cesena una startup mette a punto strumenti per riconoscere immagini e video alterati dall’IA

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Un’azienda di Cesena ha avviato lo sviluppo di piattaforme in grado di individuare automaticamente foto e video artefatti o modificati con l’intelligenza artificiale.
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Scopri come fare
La startup, nata per rispondere alla crescente diffusione di contenuti manipolati, concentra il proprio lavoro su strumenti di rilevamento progettati per segnalare alterazioni in immagini e filmati.
L’idea alla base del progetto è partita dopo la circolazione virale di una foto di Papa Francesco creata con l’IA, episodio che ha spinto i fondatori a cercare soluzioni automatizzate per distinguere materiali originali da quelli manipolati.
La notizia è stata riportata da TG3 (Luca Patrignani) il 27/09/2026.