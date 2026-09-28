Cinque arresti dopo l’allarme per tre veicoli sospetti diretti alla base RAF di Fairford

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27 settembre 2026 – Whelford (Inghilterra)

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Scopri come fare

La polizia britannica ha arrestato cinque uomini dopo un allarme scattato alle 00.45 per tre veicoli sospetti che sembravano dirigersi verso la base della Royal Air Force (RAF) di Fairford, nella regione occidentale dell’Inghilterra.

Le autorità locali hanno evacuato in via precauzionale 85 abitazioni per il rischio che nei mezzi fossero stati piazzati esplosivi. Intorno ai tre veicoli è stato creato un cordone di sicurezza di 400 metri e le auto sono state ispezionate da un robot artificiere.

Inizialmente fermate per violazioni dell’Explosives Act, le cinque persone sono poi state arrestate con l’accusa di aver preparato un atto terroristico. La polizia sta indagando su possibili legami dei sospettati con l’Iran.

La base di Fairford è di proprietà del Regno Unito ma è gestita dagli Stati Uniti in base a un accordo risalente alla Guerra Fredda. Al suo interno hanno sede il quartier generale del 501° Combat Support Wing dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti e quello del 420° Air Base Squadron. Le forze basate a Fairford, secondo quanto riferito, sono utilizzate per attacchi strettamente limitati contro siti missilistici iraniani in base a un accordo difensivo siglato tra Washington e l’ex primo ministro britannico Keir Starmer.

Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e collegamenti internazionali.