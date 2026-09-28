5 x 1000
HomenotizieCinque arresti dopo l’allarme per tre veicoli sospetti diretti alla base RAF...

Cinque arresti dopo l’allarme per tre veicoli sospetti diretti alla base RAF di Fairford

Nella notte tra sabato e domenica cinque uomini arrestati dopo tre veicoli sospetti diretti alla base RAF di Fairford; evacuate 85 abitazioni, indagini su presunti legami con l’Iran.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

27 settembre 2026 – Whelford (Inghilterra)

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La polizia britannica ha arrestato cinque uomini dopo un allarme scattato alle 00.45 per tre veicoli sospetti che sembravano dirigersi verso la base della Royal Air Force (RAF) di Fairford, nella regione occidentale dell’Inghilterra.

Le autorità locali hanno evacuato in via precauzionale 85 abitazioni per il rischio che nei mezzi fossero stati piazzati esplosivi. Intorno ai tre veicoli è stato creato un cordone di sicurezza di 400 metri e le auto sono state ispezionate da un robot artificiere.

LEGGI ANCHE:

Inizialmente fermate per violazioni dell’Explosives Act, le cinque persone sono poi state arrestate con l’accusa di aver preparato un atto terroristico. La polizia sta indagando su possibili legami dei sospettati con l’Iran.

La base di Fairford è di proprietà del Regno Unito ma è gestita dagli Stati Uniti in base a un accordo risalente alla Guerra Fredda. Al suo interno hanno sede il quartier generale del 501° Combat Support Wing dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti e quello del 420° Air Base Squadron. Le forze basate a Fairford, secondo quanto riferito, sono utilizzate per attacchi strettamente limitati contro siti missilistici iraniani in base a un accordo difensivo siglato tra Washington e l’ex primo ministro britannico Keir Starmer.

5 x 1000

Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e collegamenti internazionali.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE