MyPlay Coldplay Tribute Show in concerto a Stra: un live dei vent’anni di carriera dei Coldplay

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

I MyPlay Coldplay Tribute Show arrivano a Stra per una serata dedicata alla musica dei Coldplay. Venerdì 16 ottobre la band tributo salirà sul palco del Brasserie Houblon con un concerto che si propone come esperienza multisensoriale, in calendario ufficiale per il 2026.



La scaletta ripercorre oltre vent’anni di carriera del gruppo britannico. Dal periodo dei primi successi — con brani come Yellow, The Scientist, Clocks e Fix You — fino alle hit più recenti, tra cui Viva La Vida, Paradise, Adventure of a Lifetime, Hymn for the Weekend, Higher Power, My Universe e A Sky Full of Stars.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



L’approccio dello spettacolo unisce l’esecuzione dal vivo a una regia tecnica studiata nei dettagli. Accanto alla performance musicale, la produzione prevede programmazioni luci, visual e contenuti video sincronizzati con i vari momenti del concerto, pensati per adattarsi alle diverse atmosfere dei pezzi.



Per ricreare l’atmosfera degli show dei Coldplay in grandi spazi, gli organizzatori offriranno al pubblico accessori luminosi: moongoogles — occhiali che mostrano cuoricini durante l’evento — e xyloband, i famosi bracciali che si illuminano a tempo con la musica. Si tratta di elementi che integrano la resa sonora con un effetto scenico collettivo.

[vdv_leggi_anche]



Il repertorio stesso richiede soluzioni tecniche differenziate. I brani delle prime fasi della carriera sono spesso caratterizzati da arrangiamenti essenziali, mentre le produzioni più recenti fanno largo uso di synth, elettronica e strutture più elaborate. Il progetto cerca di rispettare queste variazioni, calibrando luci e contenuti per accompagnare ogni pezzo nel modo più fedele possibile.



La band è composta da quattro musicisti: Gabriele Corrente alla voce, Francesco Nichele alle chitarre e alle programmazioni, Enrico Cipolla al basso e Massimo Andreetta alla batteria. Alla base del progetto c’è l’intento di andare oltre la mera riproposizione dei brani, lavorando su una produzione scenica pensata in funzione dello spettacolo.



Il progetto MyPlay Coldplay Tribute Show è nato nella primavera del 2025. Da allora si è sviluppato con l’obiettivo dichiarato di affiancare alla componente musicale una messa in scena che restituisca al pubblico un’esperienza simile a quella degli spettacoli originali della band britannica.



Al progetto partecipano anche figure tecniche e creative che curano gli aspetti sonori, visivi e fotografici: Andrea Pedron di Officine Eventi si occupa del suono, Marco Scolaro segue le luci, Beppe Acacia è responsabile della fotografia, Damian Laing cura i contenuti video e Cristian Fior realizza i video ufficiali dello spettacolo.



L’appuntamento è nella sala del Brasserie Houblon, locale con cucina e attività serale in via Chiesa 3 a Stra (VE). L’inizio del concerto è fissato per le 21:30; l’evento è segnalato anche sulla pagina Facebook dell’organizzazione. Per ulteriori dettagli è disponibile il sito ufficiale myplaycoldplaytribute.it.