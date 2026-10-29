Garlasco, Sempio a “Cartabianca” parla a Stasi. Il peso dei video acquisiti

«Ma tu ci credi davvero a tutto, a tutto questo casino che avete fatto partire?». È con questa domanda rivolta idealmente ad Alberto Stasi che Andrea Sempio ha commentato, davanti alla telecamera di È sempre Cartabianca, le nuove rivelazioni emerse nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.



Le dichiarazioni del 38enne sono arrivate in un’intervista concessa pochi giorni dopo la diffusione di filmati recuperati dai dispositivi sequestrati all’indagato. Nel corso della trasmissione, Sempio ha detto di sentirsi «talmente saturo» quando lo accusano di essere l’assassino di Chiara Poggi, una saturazione che a suo dire spegne parte delle emozioni e rende difficile rispondere alle accuse.



I video al centro delle polemiche mostrano Sempio ripreso da solo nella sua stanza mentre riflette su sesso, rapporti e violenza. In alcune registrazioni, diffuse martedì 27 ottobre da Verità Nascoste, l’uomo afferma che «lo stupro è una strategia di riproduzione accettata dalla natura» e descrive reazioni delle vittime durante l’aggressione, sostenendo che «molte donne durante lo stupro sono calme e rilassate».



Altri filmati documentano tentativi di approccio e auto-commiserazioni. In una clip Sempio si rimprovera per non aver tentato di avvicinare una ragazza incontrata e si definisce «un co****». In un’altra, girata in auto, racconta di avere mancato un’occasione e promette a se stesso di cambiare atteggiamento. Una registrazione datata 2015 lo vede rivolgersi a un interlocutore immaginario: «Sai amico mio, tu hai fatto tante cose in vita tua e alcune neanche le possiamo dire».



Al materiale audiovisivo si sommano migliaia di post pubblicati su un forum incentrato sulle tecniche di seduzione. Secondo gli atti, Sempio ha scritto 3.428 interventi tra novembre 2009 e novembre 2016 usando il nickname «Andreas». Nei messaggi compaiono riflessioni sui rapporti con le donne e sui predatori sessuali; in alcuni passaggi la violenza sessuale viene evocata come comportamento giustificabile da un punto di vista biologico. L’attività sul forum si interrompe il 1° novembre 2016, poche settimane prima della prima iscrizione nel registro degli indagati per l’omicidio di Poggi.



Fonti giornalistiche hanno inoltre segnalato che nei dispositivi sequestrati sono stati rinvenuti testi e materiali eterogenei: libri sui serial killer, manuali sulle tecniche di omicidio silenzioso, testi medici sulla violenza sessuale e filmati pornografici che simulano torture ai danni di giovani donne. Tutto questo materiale è stato acquisito dagli inquirenti e inserito nel fascicolo della Procura di Pavia.



Gli investigatori stanno lavorando su una ricostruzione secondo la quale Chiara Poggi, 26 anni, sarebbe stata uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco dopo aver respinto un approccio sessuale di Sempio. Si tratta di un’ipotesi al centro della nuova inchiesta, che gli accusatori stanno approfondendo con il supporto dei materiali recuperati.



La difesa del 38enne contesta con fermezza ogni addebito e contesta l’interpretazione degli elementi raccolti. I legali di Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno depositato cinque consulenze tecniche mirate a confutare gli argomenti avanzati dalla pubblica accusa.