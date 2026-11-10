Joshua Bell e Peter Dugan chiudono la stagione Dekàmeron al Teatro Malibran

Il decimo anniversario della stagione Dekàmeron di Musikàmera si chiude giovedì 12 novembre al Teatro Malibran con un appuntamento d’eccellenza: sul palco il violinista Joshua Bell accompagnato dal pianista Peter Dugan. L’inizio è previsto alle ore 20.00 e il programma spazia da Bach a Ravel, passando per Beethoven e Saint‑Saëns.



La serata si apre con la Sonata n.5 di Beethoven, nota come “Primavera”. L’opera, la prima delle quattro sonate del compositore in quattro movimenti, propone un incedere sereno: temi distesi del violino si alternano a un Adagio raccolto, uno Scherzo giocato sulle imitazioni e un Rondò finale dall’andamento affabile.



A seguire, la Sonata per violino e pianoforte di Maurice Ravel offre un contrasto netto rispetto all’atmosfera beethoveniana. Scritta in un periodo di profonda malinconia del compositore, la pagina mette in evidenza l’indipendenza timbrica tra i due strumenti. Al centro dell’opera risalta un movimento soprannominato “Blues”, in cui il pianoforte accenna a sonorità che richiamano il banjo mentre il violino scivola verso inflessioni jazzate, per poi concludere in un movimento finale di grande slancio virtuosistico.



Il cartellone include poi la celebre Ciaccona dalla Partita n.2 di Johann Sebastian Bach, brano emblematico del repertorio per violino solo. Qui il tema di otto battute diventa materia per una sequenza di variazioni che esplorano sviluppo polifonico, soluzioni ritmiche e modulazioni tonali, richiedendo un’altissima perizia esecutiva.



Chiude il programma la Sonata op.75 di Camille Saint‑Saëns, opera che fonde lirismo tardo‑ottocentesco e rigore strutturale. I quattro movimenti sono pensati come due coppie concatenate: la prima combina un Allegro agitato con un Adagio in forma di Lied; la seconda unisce un Allegretto leggero a un finale vorticoso, caratterizzato da un ritmo incessante e da richieste tecniche impegnative.



Joshua Bell figura tra i violinisti più noti della sua generazione. Nato a Bloomington nel 1967, ha esordito giovanissimo e da allora ha costruito una carriera internazionale lunga quasi quattro decenni, con un repertorio che va dalla musica classica al cinema. Dal 2011 è Direttore Musicale dell’Academy of Saint Martin in the Fields e suona il celebre Stradivari “Gibson ex Huberman” del 1713. Tra le sue incisioni figurano oltre quaranta album, inclusa la colonna sonora del film Il violino rosso, vincitrice di un premio Oscar; nel 2007 Bell attirò anche l’attenzione pubblica per un esperimento sociale che lo vide esibirsi in incognito nella metropolitana di Washington.



Accanto a lui sul palco ci sarà Peter Dugan, pianista americano versatile, noto per la sua capacità di muoversi tra classica, jazz e pop. Nato a Philadelphia e diplomato alla Juilliard School, Dugan ha consolidato una carriera sia come solista sia come partner cameristico. Dal 2020 è anche volto del programma radiofonico statunitense From the Top, dedicato ai giovani talenti della musica classica, e figura come il collaboratore più frequente di Bell nelle recenti stagioni.



I biglietti per la serata sono numerati. Il prezzo intero è di 40 euro; riduzioni previste a 25 euro per over 65, abbonati del Teatro La Fenice e residenti nel Comune di Venezia, e a 15 euro per gli under 26. È prevista inoltre una tariffa last‑minute per i ragazzi under 20: 5 euro sui posti rimasti disponibili, in vendita 20 minuti prima dell’inizio del concerto.



Per informazioni sulla stagione e sui biglietti è attivo il sito www.musikamera.org.



Il concerto è in programma giovedì 12 novembre alle ore 20.00 al Teatro Malibran di Venezia.