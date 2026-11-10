Campionato fermo: l’Italia di Mancini affronta Francia e Belgio. Date, orari e tv

L’Italia torna in campo per due partite che decideranno il cammino nella Nations League: giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles con il Belgio. Sono sfide che valgono il pass per i quarti di finale e arrivano dopo un avvio di stagione a geometria variabile.

IL PERCORSO DELLA NAZIONALE



Il torneo degli Azzurri è cominciato con la serata del ritorno ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina nazionale, il 25 settembre allo Stadio Olimpico, quando il Belgio vinse 2-0. Tre giorni dopo la squadra ha reagito con vigore a Bursa, piegando la Turchia 4-1.



Nel successivo impegno in Francia, il 2 ottobre a Saint-Denis, è arrivato un pareggio per 1-1: Bastoni ha risposto al gol di Olise e Donnarumma è stato determinante in più occasioni per tenere a galla gli Azzurri. Il ciclo si è chiuso, nella prima finestra, con la vittoria per 3-1 ottenuta a Bologna contro la Turchia, il 5 ottobre.



Il calendario di novembre mette invece ora davanti all’Italia due impegni ravvicinati e ad alta intensità. La sfida contro la Francia è in programma giovedì 12 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Tre giorni dopo, domenica 15 novembre alle 20:45, gli Azzurri saranno allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles per il confronto con il Belgio.



Per affrontare una sequenza di partite così compressa Mancini ha convocato un gruppo ampio: 34 giocatori, con diversi volti nuovi rispetto al passato. La scelta del ct risponde alla necessità di avere ampia disponibilità di risorse in vista di una finestra internazionale densa.

Sul fronte televisivo la UEFA indica RaiPlay, Mediaset e Sky Italia tra i broadcaster per il pubblico italiano. Per la prima giornata, ad esempio, Italia-Belgio è stata trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Altri incontri della manifestazione sono stati programmati da Sky e NOW, mentre alcune partite sono state rese disponibili gratuitamente da TV8 e Italia 1.



La programmazione dettagliata delle prossime gare degli Azzurri verrà comunicata più vicino alle singole date. Resta comunque confermato che l’esordio del 25 settembre è passato attraverso Rai 1 in televisione e RaiPlay in streaming.



Nel formato della Nations League 2026/27 l’Italia è inserita nel Gruppo A1 insieme a Belgio, Francia e Turchia. Ogni nazionale gioca le altre due volte, in casa e in trasferta, per un totale di sei partite a squadra.



Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, previsti per marzo 2027. Da lì la competizione proseguirà con la fase a eliminazione diretta che porta alle semifinali del 9 e 10 giugno, con la finale fissata per il 13 giugno 2027.



La riforma del torneo ha introdotto modifiche anche per la parte bassa della classifica. Non tutte le quarte classificate retrocederanno automaticamente: soltanto le due peggiori quarte della Lega A scenderanno direttamente in Lega B. Le restanti posizioni verranno decise attraverso un mix di permanenza diretta e playoff.



Per l’Italia, comunque, il primo obiettivo resta chiudere il girone nelle prime due posizioni e conquistare l’accesso ai quarti.