Tornano in classe i quattro ragazzi del Virgilio feriti a Crans

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14 settembre 2026 — Sono tornati insieme in aula Sofia, Kean, Leonardo e Francesca, i quattro studenti del Virgilio gravemente ustionati nell’incendio al Constellation di Crans. Dopo lunghi mesi di ricovero al Niguarda hanno ritrovato la loro classe, sedendosi con i banchi vicini.

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L’ingresso in aula è stato il momento più atteso dagli studenti. “Il momento più bello? Entrare in aula e rivedere tutti”, hanno detto i ragazzi, sintetizzando il significato del ritorno fra i compagni dopo il periodo di cura.

Il rientro segna una tappa importante del percorso di recupero: i quattro hanno lasciato il lungo periodo di degenza per riprendere la vita scolastica nella scuola che frequentavano prima dell’incidente a Crans. La scelta di posizionarli a banchi vicini è stata adottata per favorire il sostegno reciproco nelle prime giornate di ripresa.