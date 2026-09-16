Von der Leyen condanna l’attacco degli Houthi a Riad e conferma cooperazione con i partner del Golfo

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BRUXELLES, 14 settembre 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l’attacco degli Houthi contro l’Arabia Saudita e ha espresso la propria solidarietà ai partner del Golfo.

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Con un post pubblicato su X, von der Leyen ha ricordato che i Paesi del Golfo sono oggetto di attacchi incessanti attribuiti a proxy dell’Iran, sottolineando la necessità di una risposta coordinata. Ha poi assicurato che l’Unione europea continuerà a collaborare con i partner regionali per garantire una navigazione sicura e libera attraverso lo Stretto di Hormuz.

La presidente ha definito la questione come di interesse comune per la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente, ribadendo l’impegno della Commissione a lavorare con gli Stati coinvolti.