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Von der Leyen condanna l’attacco degli Houthi a Riad e conferma cooperazione con i partner del Golfo

Von der Leyen condanna l’attacco Houthi a Riad e annuncia collaborazione con i partner del Golfo per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz e la stabilità regionale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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BRUXELLES, 14 settembre 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l’attacco degli Houthi contro l’Arabia Saudita e ha espresso la propria solidarietà ai partner del Golfo.

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Con un post pubblicato su X, von der Leyen ha ricordato che i Paesi del Golfo sono oggetto di attacchi incessanti attribuiti a proxy dell’Iran, sottolineando la necessità di una risposta coordinata. Ha poi assicurato che l’Unione europea continuerà a collaborare con i partner regionali per garantire una navigazione sicura e libera attraverso lo Stretto di Hormuz.

La presidente ha definito la questione come di interesse comune per la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente, ribadendo l’impegno della Commissione a lavorare con gli Stati coinvolti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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