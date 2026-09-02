Si rialza il sipario: gli spettacoli imperdibili del Veneto

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Sta per cominciare la stagione del teatro e della musica indoor. Tanti sono gli appuntamenti che rendono attrattiva la nostra Regione nelle diverse location, ed è senz’altro il momento di darci uno sguardo.

Il primo appuntamento del mese è di quelli da non perdere: il 25 settembre, l’Arena di Verona ospita per la prima volta in Italia “Symphony of Unity – Tomorrowland“, il progetto sinfonico nato in seno all’iconico festival belga. Un’orchestra di oltre 50 elementi, diretta da Kevin Houben dell’Orchestra Nazionale del Belgio, reinterpreta in chiave classica i grandi inni della musica elettronica: da “Insomnia” dei Faithless a “Titanium” di David Guetta e Sia, passando per brani di Avicii, Tiësto e degli Swedish House Mafia. Nato nel 2019 per celebrare i 15 anni di Tomorrowland, il progetto approda ora nell’anfiteatro scaligero per oltre due ore di spettacolo che fondono archi, ottoni e sonorità elettroniche in un’unica, travolgente esperienza.



Sempre il 25 settembre, il Piazzale Castello di Conegliano (TV) accoglie 18K, all’anagrafe Filippo Casadio, tra le voci più originali della nuova scena urban italiana. Classe 1997, cresciuto tra Faenza e Brisighella, l’artista fonde rap, trap, elettronica e sonorità estreme come metalcore e deathcore in un sound personalissimo. Dopo il debutto con l’album ANTI ANTI e la sua Doom Edition, arricchita dai featuring di Macello, Silent Bob e Latrelle, 18K ha conquistato il pubblico anche grazie al successo virale del singolo Buttare Buttare. La stessa sera si esibirà anche Silent Bob, altro nome di punta della scena rap italiana, per l’ultima attesissima data del suo tour estivo.



Ancora il 25 settembre, alla Kioene Arena di Padova, arriva Ligabue con “Certe Notti 2026”, il gran finale del tour che celebra il trentennale dell’album “Buon Compleanno Elvis” e del brano che gli ha dato il titolo, insieme al ventennale del primo Campovolo. Un appuntamento che chiude un ciclo di celebrazioni dedicato a uno dei momenti più significativi della carriera del rocker di Correggio, per una serata che promette di ripercorrere trent’anni di canzoni entrate nella storia della musica italiana.



Il 26 settembre, dalla mattina, il Gran Teatro Geox di Padova si trasforma nel palcoscenico di “Show4Health – Lo Spettacolo della Salute“, un evento che riunisce medici, scienziati e volti noti dello sport e dello spettacolo per parlare di alimentazione, esercizio fisico, prevenzione e longevità. Tra gli speaker annunciati Sara Farnetti, Elena Meli e Saul Piffer, con nuove sorprese in arrivo. L’iniziativa, che unisce conoscenza e motivazione, devolve l’intero ricavato in beneficenza all’organizzazione di volontariato Show Care.



Sempre il 26 settembre, il Piazzale Castello di Conegliano ospita Barutz con “In casa di riposo Show – Gold Edition”, lo spettacolo che racconta il rapporto tra Nonna Marisa e il nipote Filippo, perfetto rappresentante della Generazione Z. Tra ricordi di un’altra epoca e le dinamiche di oggi, prende forma un racconto comico fatto di equivoci, gag imprevedibili e collegamenti video con Filippo che amplificano il confronto generazionale. Uno show che alterna monologo e contenuti multimediali per due ore di risate e leggerezza.



Il 27 settembre, ancora a Conegliano, è la volta di Giovanni Allevi con “Armonie Invisibili 2026 – Dialoghi tra Armonia, Natura e Filosofia”, il progetto artistico e culturale che va oltre il concerto tradizionale. Il Maestro, tra i compositori e pianisti più apprezzati a livello internazionale, guida il pubblico in un percorso che intreccia musica per pianoforte, riflessioni filosofiche e racconti personali, toccando i temi della fragilità, della rinascita e del legame profondo tra essere umano e natura. Un’esperienza pensata per unire emozione, arte e pensiero in un’unica serata.



Lo stesso giorno, il 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa invece il palcoscenico di “Eiffel 65 & Friends“, uno spettacolo evento che unisce live performance, dj set e ospiti a sorpresa in un format pensato per far ballare più generazioni. Protagonisti della dance italiana e internazionale dagli anni ’90 a oggi, gli Eiffel 65 saranno affiancati da una serie di artisti ospiti che verranno svelati nelle settimane precedenti l’evento, per una serata senza pause dedicata interamente alla musica e alla festa.



Il mese si chiude il 30 settembre alla Fiera di Padova con Kid Yugi, all’anagrafe Francesco Stasi, rapper pugliese classe 2001 tra le rivelazioni più importanti della scena rap italiana. Reduce dal disco di platino del suo ultimo album “Anche gli Eroi Muoiono” – che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/NIQ e superato le 250.000 copie vendute – l’artista porta a Padova il suo show all’interno di “Anche Gli Eroi Muoiono Tour”, la sua prima tournée nei palasport italiani.

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E OTTOBRE?

Il mese di ottobre porta in Veneto altri appuntamenti da non perdere:

Tu chiamale se vuoi emozioni – Concerto solidale per Cuamm (2 ottobre), Gianluca Gotto – Questione di Karma (3 ottobre), Anastacia (7 ottobre), Fiorella Mannoia in “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve” (8 ottobre), Aggiungi un posto a Tavola (10 ottobre, Arena di Verona), Amii Stewart (10 ottobre), Artie 5ive (15 ottobre), Sal Da Vinci (16 ottobre), Sayf (17 ottobre), Brunori Sas – Tutto Brunori, canzoni e monologhi (23 ottobre), Fabio De Luigi – BIOL – In Carne e Ossa Tour (25 ottobre) e Mr Rain (29 ottobre). Tutti gli spettacoli, salvo dove diversamente indicato, si tengono al Gran Teatro Geox di Padova.