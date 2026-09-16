Microsoft pubblica un codice provvisorio per limitare i modelli di intelligenza artificiale

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Microsoft ha reso pubblico un codice di condotta provvisorio che introduce restrizioni sui suoi modelli di intelligenza artificiale, nel pieno di un dibattito globale sull’accelerazione degli sviluppi nel settore.

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A parlare delle nuove linee guida è stato Mustafa Suleyman, responsabile dello sviluppo dei modelli dell’azienda, che in un’intervista alla Cnbc ha spiegato di aver ricevuto richieste per un impegno più netto affinché “l’IA lavori sempre al servizio delle persone e non per sostituirle”. Suleyman ha aggiunto che molti feedback hanno evidenziato la necessità che l’IA non crei dipendenza, non sia servile e sostenga invece il giudizio, l’autonomia e l’azione umana.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Suleyman, Microsoft stava elaborando le linee guida da circa cinque mesi, ma ha ritenuto opportuno pubblicarle ora a causa dei recenti confronti pubblici sul tema.

La diffusione del codice arriva pochi giorni dopo che i leader di Anthropic e OpenAI hanno concordato sulla necessità di rallentare il ritmo di sviluppo dei modelli. La settimana scorsa il ricercatore di Anthropic Jacob Coxon si è dimesso, sostenendo che il laboratorio e OpenAI “stanno correndo a perdifiato verso una superintelligenza auto-migliorante” e che ciò metterebbe a rischio le vite delle persone.

Sabato il presidente esecutivo di Anthropic, Dario Amodei, ha dichiarato la necessità di un rallentamento del miglioramento dei modelli. La proposta ha ottenuto il sostegno del Ceo di OpenAI, Sam Altman; su X il Ceo di SpaceX, Elon Musk, ha commentato brevemente che “Dario ha ragione”.