Diesel Euro 5: Veneto rinvia di un anno il divieto con misure per ridurre le emissioni

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il Consiglio regionale del Veneto ha deciso di rinviare di un anno il blocco della circolazione delle auto diesel Euro 5 che era in calendario dal 1° ottobre.

La delibera, votata con 32 favorevoli, 2 contrari e 11 astenuti, prevede contestualmente una serie di misure compensative per ridurre le emissioni, nel rispetto dei vincoli comunitari.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



La sospensione temporanea dell’introduzione del divieto è stata accompagnata dall’impegno a mettere in campo strumenti pratici per contenere l’inquinamento atmosferico.

Fra gli interventi approvati figurano limiti alla temperatura negli impianti di riscaldamento di uffici e negozi, misure per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale e nuovi incentivi ecologici.



Il provvedimento introduce inoltre la possibilità di favorire lo smart working per alcune categorie di dipendenti pubblici. L’adozione del lavoro agile, nelle intenzioni della giunta, dovrebbe contribuire a ridurre gli spostamenti pendolari e, di conseguenza, le emissioni legate al trasporto privato.



I vincoli dell’Unione europea, citati dal documento approvato, hanno guidato la definizione delle misure compensative.

Secondo il Consiglio regionale, le azioni deliberate sono state pensate per conciliare gli obiettivi ambientali con la necessità di limitare l’impatto economico e sociale sui cittadini.



Il capitolo sul riscaldamento prevede un tetto alla temperatura interna di uffici e punti vendita, misura che il Consiglio ritiene tra le più efficaci per contenere i consumi energetici durante i mesi freddi. Le modalità di controllo e le eventuali deroghe non sono state dettagliate nel comunicato diffuso al termine della seduta.



Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il pacchetto deciso contempla agevolazioni che, sempre secondo la regione, dovrebbero rendere più appetibile l’utilizzo dei mezzi collettivi. Anche su questo punto il testo non entra nel dettaglio degli stanziamenti o dei bandi eventuali, limitandosi ad indicare l’intenzione di sostenere percorsi che favoriscano la mobilità sostenibile.



Il capitolo degli eco-incentivi è stato citato come strumento per accompagnare la transizione verso soluzioni meno impattanti. Il Consiglio parla di nuovi incentivi senza fornire nel comunicato cifre o criteri precisi per l’assegnazione, indicando però la misura come parte di un quadro complessivo volto a ridurre l’inquinamento.



La scelta politica di rimandare il blocco delle Euro 5 è stata commentata dal presidente della Regione, Alberto Stefani. “La tutela dell’ambiente è una priorità, ma la transizione ecologica non può essere pagata dai cittadini. Avevamo detto che non avremmo lasciato a piedi i veneti e abbiamo mantenuto la promessa”, ha detto Stefani, sottolineando l’intento della giunta di bilanciare obiettivi ambientali e sostenibilità sociale.