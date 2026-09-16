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Autobus di Medici Senza Frontiere colpito a Gaza City, un operatore ferito

A Gaza City un raid israeliano ha danneggiato un autobus di Medici Senza Frontiere: a bordo 10 operatori, uno è rimasto ferito; sul tetto era visibile un grande adesivo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 14 settembre 2026 — Un attacco aereo israeliano ha danneggiato un autobus di Medici Senza Frontiere (Msf) a Gaza City, ferendo un membro dello staff umanitario. Lo rende noto l’organizzazione.

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Secondo la ricostruzione di Msf, il bombardamento ha colpito un veicolo che si trovava a circa due metri dall’autobus, causando danni al mezzo che trasportava dieci operatori. Sul tetto del pullman era chiaramente visibile un grande adesivo con il simbolo dell’organizzazione.

Tra i presenti c’era il medico Awni Al Jaafarawi, che ha descritto l’episodio come un improvviso lampo seguito da odore di polvere da sparo, urla e vetri infranti. Ha inoltre raccontato di essere subito passato a controllare lo stato di salute proprio e dei colleghi. Al Jaafarawi ha sintetizzato la condizione del personale con le parole: “Continuiamo a resistere”.

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Msf ha confermato che un operatore è rimasto ferito; non sono fornite altre informazioni su natura e gravità delle ferite né su eventuali ulteriori conseguenze dell’attacco.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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