Autobus di Medici Senza Frontiere colpito a Gaza City, un operatore ferito

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Roma, 14 settembre 2026 — Un attacco aereo israeliano ha danneggiato un autobus di Medici Senza Frontiere (Msf) a Gaza City, ferendo un membro dello staff umanitario. Lo rende noto l’organizzazione.

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Secondo la ricostruzione di Msf, il bombardamento ha colpito un veicolo che si trovava a circa due metri dall’autobus, causando danni al mezzo che trasportava dieci operatori. Sul tetto del pullman era chiaramente visibile un grande adesivo con il simbolo dell’organizzazione.

Tra i presenti c’era il medico Awni Al Jaafarawi, che ha descritto l’episodio come un improvviso lampo seguito da odore di polvere da sparo, urla e vetri infranti. Ha inoltre raccontato di essere subito passato a controllare lo stato di salute proprio e dei colleghi. Al Jaafarawi ha sintetizzato la condizione del personale con le parole: “Continuiamo a resistere”.

Msf ha confermato che un operatore è rimasto ferito; non sono fornite altre informazioni su natura e gravità delle ferite né su eventuali ulteriori conseguenze dell’attacco.