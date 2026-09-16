Nuovo sviluppo nel caso Ranucci: alla Rai una contestazione disciplinare

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Un nuovo capitolo si apre nella vicenda legata a Ranucci. La Rai avrebbe notificato al giornalista una contestazione disciplinare, secondo quanto riportato il 16/09/2026 da Martino Villosio per il Tg1.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
La notifica arriva mentre la vicenda registra nuovi fronti e terreni di scontro, rendendo la situazione sempre più complessa sul piano mediatico e istituzionale.
Il difensore del giornalista ha criticato i tempi del provvedimento, definendone il “tempismo irrequieto”. Non sono stati resi noti altri dettagli ufficiali sulla natura della contestazione o sulle eventuali conseguenze procedurali.
La vicenda rimane in evoluzione; quanto emerso finora è stato ricostruito e riportato dalla redazione del Tg1 il 16 settembre 2026.