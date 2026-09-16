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Nuovo sviluppo nel caso Ranucci: alla Rai una contestazione disciplinare

Caso Ranucci: la Rai avrebbe notificato al giornalista una contestazione disciplinare. Il legale parla di “tempismo irrequieto”. 16/09/2026, RaiNews Tg1.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un nuovo capitolo si apre nella vicenda legata a Ranucci. La Rai avrebbe notificato al giornalista una contestazione disciplinare, secondo quanto riportato il 16/09/2026 da Martino Villosio per il Tg1.

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La notifica arriva mentre la vicenda registra nuovi fronti e terreni di scontro, rendendo la situazione sempre più complessa sul piano mediatico e istituzionale.

Il difensore del giornalista ha criticato i tempi del provvedimento, definendone il “tempismo irrequieto”. Non sono stati resi noti altri dettagli ufficiali sulla natura della contestazione o sulle eventuali conseguenze procedurali.

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La vicenda rimane in evoluzione; quanto emerso finora è stato ricostruito e riportato dalla redazione del Tg1 il 16 settembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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