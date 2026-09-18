5 x 1000
HomeAPPUNTAMENTI A VENEZIA E OLTREForum Euromediterraneo dell'Acqua a Roma

Forum Euromediterraneo dell’Acqua a Roma

Forum Euromediterraneo dell'Acqua: il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza una sessione su geologia, ingegneria e risorse idriche.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Allerta meteo giunto oggi alle redazioni: oggi e domani ancora disagio fisico intenso a Venezia a causa del grande caldo
(foto da archivio)

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2026 la Nuvola di Roma ospiterà il Forum Euromediterraneo dell’Acqua, appuntamento in cui il ruolo della geologia nel governo delle risorse idriche torna al centro del dibattito pubblico. Tra le iniziative in programma, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha annunciato una sessione dedicata alle interazioni tra geologi e ingegneri per la sicurezza e la sostenibilità del territorio.


L’incontro, intitolato “Water, Land, and Infrastructure: Geologists and Engineers for Safety and Sustainability”, si propone di mettere a confronto competenze e approcci disciplinari sul problema dell’acqua nel bacino mediterraneo. L’area è infatti segnata da crescenti pressioni climatiche e da rischi idrogeologici sempre più evidenti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


Il focus della sessione sarà la gestione integrata della risorsa idrica, vista attraverso la lente della geologia e dell’ingegneria. Verranno esaminate le connessioni tra conoscenza del sottosuolo, progettazione infrastrutturale e politiche di tutela, con l’obiettivo di individuare pratiche che riducano la vulnerabilità dei territori.


In sala si parlerà anche di tutela delle acque sotterranee, tema ritenuto cruciale per la sicurezza ambientale e la disponibilità a lungo termine di risorse idriche. Secondo il programma, saranno presentate proposte che spaziano dagli interventi tecnici a possibili indicazioni di natura normativa e strategica.

LEGGI ANCHE:


La sessione intende inoltre affrontare l’adattamento delle infrastrutture ai nuovi scenari climatici, tema che implica scelte progettuali e gestionali capaci di rispondere a eventi estremi e a cambiamenti nella disponibilità delle risorse. L’approccio annunciato è multidisciplinare, con l’obiettivo di mettere in relazione competenze diverse per soluzioni praticabili.


L’appuntamento del Consiglio Nazionale dei Geologi fa parte del cartellone più ampio del Forum, che si terrà negli stessi giorni alla Nuvola, punto di incontro per istituzioni, professionisti e operatori del settore idrico.

5 x 1000


La sessione è in programma il 2 ottobre 2026, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Lorenzo M.
Lorenzo M.
Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE