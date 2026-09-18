Forum Euromediterraneo dell’Acqua a Roma

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Dal 29 settembre al 2 ottobre 2026 la Nuvola di Roma ospiterà il Forum Euromediterraneo dell’Acqua, appuntamento in cui il ruolo della geologia nel governo delle risorse idriche torna al centro del dibattito pubblico. Tra le iniziative in programma, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha annunciato una sessione dedicata alle interazioni tra geologi e ingegneri per la sicurezza e la sostenibilità del territorio.



L’incontro, intitolato “Water, Land, and Infrastructure: Geologists and Engineers for Safety and Sustainability”, si propone di mettere a confronto competenze e approcci disciplinari sul problema dell’acqua nel bacino mediterraneo. L’area è infatti segnata da crescenti pressioni climatiche e da rischi idrogeologici sempre più evidenti.

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Il focus della sessione sarà la gestione integrata della risorsa idrica, vista attraverso la lente della geologia e dell’ingegneria. Verranno esaminate le connessioni tra conoscenza del sottosuolo, progettazione infrastrutturale e politiche di tutela, con l’obiettivo di individuare pratiche che riducano la vulnerabilità dei territori.



In sala si parlerà anche di tutela delle acque sotterranee, tema ritenuto cruciale per la sicurezza ambientale e la disponibilità a lungo termine di risorse idriche. Secondo il programma, saranno presentate proposte che spaziano dagli interventi tecnici a possibili indicazioni di natura normativa e strategica.



La sessione intende inoltre affrontare l’adattamento delle infrastrutture ai nuovi scenari climatici, tema che implica scelte progettuali e gestionali capaci di rispondere a eventi estremi e a cambiamenti nella disponibilità delle risorse. L’approccio annunciato è multidisciplinare, con l’obiettivo di mettere in relazione competenze diverse per soluzioni praticabili.



L’appuntamento del Consiglio Nazionale dei Geologi fa parte del cartellone più ampio del Forum, che si terrà negli stessi giorni alla Nuvola, punto di incontro per istituzioni, professionisti e operatori del settore idrico.



La sessione è in programma il 2 ottobre 2026, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.