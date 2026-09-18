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Milano respinge la seconda istanza di differimento per Mario Roggero: resta in carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il differimento della pena per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, depositando il provvedimento questa mattina, la seconda istanza di differimento della pena presentata da Mario Roggero. La decisione segue la richiesta di parere della procura generale.

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Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo durante l’assalto al suo negozio.

La posizione del pubblico ministero è stata espressa dal pg Emma Gambardella, che ha proposto l’inammissibilità dell’istanza. Il tribunale aveva già respinto una richiesta analoga presentata nei giorni scorsi dall’ufficio di Torino.

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Nel corso dell’udienza, Roggero ha ammesso di poter aver avuto «un comportamento meno impulsivo e più riflessivo», secondo quanto riportato dall’avvocato difensore. I giudici si erano riservati la decisione, poi depositata questa mattina.

L’avvocato Stefano Marcolini ha riferito che, dal 17 luglio — giorno della costituzione — il suo assistito ha avuto tempo per ripensare criticamente il gesto. Roggero non ha dichiarato di essersi pentito né si è scusato; ha invece richiamato, come ha riferito il legale, una riflessione sul valore della vita.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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