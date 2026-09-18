Settembre volta pagina: da venerdì 18 piogge diffuse e calo delle temperature

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Le perturbazioni in arrivo dal Nord Europa determineranno, a partire da venerdì 18 settembre, un generale peggioramento meteorologico con precipitazioni e un progressivo calo delle temperature su tutto il Paese, secondo le previsioni riportate da 3bmeteo.

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Già il 17 settembre il maltempo ha interessato le Alpi, la Pianura Padana e il Levante ligure. Nelle province del Lecchese e del Comasco si sono registrati allagamenti, problemi alla circolazione e alcuni smottamenti. Nello Spezzino gli accumuli pluviometrici hanno superato i 40 mm; più intensi i fenomeni al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con accumuli fino a 70 mm.

La Protezione civile ha emesso diverse allerte: arancione per rischio temporali su montagna e alta collina piacentino-parmense e sui bacini liguri marittimi di centro e di Levante, oltre che sui bacini padani di Levante. Sono inoltre in vigore allerte gialle per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in numerose province del Nord e del Centro Italia.

L’instabilità proseguirà fino al weekend, accompagnata da un abbassamento delle temperature su tutto il territorio. Le precipitazioni che hanno lambito il Centro il 17 settembre sono destinate a intensificarsi a partire da venerdì 18; al Sud il calo termico sarà più marcato dalla serata di venerdì.

Le mappe per sabato 19 indicano condizioni diverse per aree geografiche: al Nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con possibili piovaschi pomeridiani a ridosso dell’Appennino; fenomeni più rari sulle Alpi e assenti nelle zone di pianura. Al Centro la nuvolosità si compatterà nel corso del pomeriggio sui settori interni e montuosi e potrà associarsi a rovesci e locali temporali, anche intensi. Al Sud la nuvolosità sarà prevalente e nelle zone interne potrà evolvere in temporali.

La domenica del 20 settembre dovrebbe risultare in prevalenza soleggiata, con residua nuvolosità al Centro. Nel Meridione persisterà un certo grado di instabilità con possibilità di locali rovesci e brevi temporali.

Le massime previste mostreranno il segno del cambiamento stagionale: ad Aosta la temperatura potrà scendere fino a 16°C, mentre a Palermo le massime non dovrebbero superare i 27°C.